Alien, la star David Rysdahl: "Le persone saranno felici" della serie tv prequel

La star di Fargo farà parte del cast della nuova serie tv, creata dall'ideatore di quest'ultima Noah Hawley.

Ormai dovreste saperlo: Noah Hawley, lo sceneggiatore e produttore esecutivo premiato con l'Emmy per il suo lavoro in Fargo, sta lavorando a un altro ambizioso adattamento per la rete americana FX. Stiamo parlando di Alien, prequel dell'omonima saga horror sci-fi creata da Ridley Scott nel 1979. Risale a poche settimane fa la notizia che un attore della stagione più recente di Fargo, David Rysdahl, reciterà nella nuova serie. E mentre i dettagli continuano a essere centellinati, da Rysdahl arriva qualche parola in più su quello che fan e curiosi devono aspettarsi.

Alien: David Rysdahl parla della serie tv prequel

Prodotta dallo stesso Ridley Scott, Alien sarà ambientata prima delle vicende che hanno coinvolto Ellen Ripley, l'iconico personaggio interpretato sul grande schermo da Sigourney Weaver. Tutto quello che sappiamo al momento è che le vicende si svolgeranno per la prima volta sulla Terra, circa 70 anni nel futuro. Quando TV Insider gli ha chiesto cosa dobbiamo aspettarci, Rysdahl, che interpreterà un personaggio del quale al momento non sono stati resi noti i dettagli, così come non si conoscono i dettagli di tutti gli altri, ha detto: "Se due anni fa mi avessero detto che sarei stato in Fargo e poi in Alien, avrei risposto 'Di cosa ti sei fatto?'. Perciò, l'idea di poter [recitare in questi show]... voglio dire, sono cresciuto guardando entrambi i film e solo far parte di quell'universo e andare su quei set è semplicemente una specie di sogno diventato realtà".

"Noah sta facendo una cosa simile a quello che ha fatto con Fargo", ha continuato Rysdahl. "Prendere il DNA di qualcosa - e mi riferisco a ciò di cui si occupa Fargo e a ciò di cui si occupa Alien a livello primordiale -, passarlo attraverso la lente di Noah e poi costruirlo a partire da quello. Penso che le persone ne saranno felici". Le riprese, che si erano interrotte a causa degli scioperi di Hollywood, ripartiranno questo mese a Bangkok, in Tailandia. Oltre a Rysdahl, il cast di Alien include Sydney Chandler (Pistol), Timothy Olyphant (Justified), Alex Lawther (The End of the F*cking World), Samuel Blenkin (Black Mirror), Essie Davis (Miss Fisher), Adarsh Gourav (La tigre bianca) e Kit Young (Tenebre e ossa). Una data di debutto non è stata ancora annunciata.