Alien: Earth, un nuovo teaser trailer della serie prequel di Alien ci dà appuntamento al 2025

News Serie TV

La nuova serie amplierà il franchise di fantascienza creato da Ridley Scott raccontando una storia ambientata sulla Terra.

Un nuovo teaser trailer di Alien: Earth, la serie di FX che amplierà ulteriormente il franchise di fantascienza creato da Ridley Scott raccontando una storia prequel, svela la finestra d'uscita: estate 2025. In Italia la serie arriverà in streaming su Disney+. Intanto guardate qui sotto la clip intitolata Reflections.

Alien: Earth, cosa dobbiamo aspettarci dalla serie tv

Annunciata nel lontano dicembre 2020, la serie è ideata da Noah Hawley (Fargo) in collaborazione con Ridley Scott. Il capo di FX Networks John Landgraf all'epoca non aveva svelato molti dettagli sulla trama ma si era limitato a dire che la serie sarebbe stata "ambientata non troppo lontano nel nostro futuro" e che sarebbe stata "la prima storia di Alien ambientata sulla Terra", da qui il titolo ufficiale Alien: Earth. La serie è ambientata circa 70 anni nel futuro e 30 anni prima degli eventi del film di fantascienza originale diretto da Scott e interpretato da Sigourney Weaver (giusto per orientarsi: il film Alien: Romulus, uscito di recente, è ambientato invece tra gli eventi di Alien e il suo primo sequel, Aliens - Scontro finale, diretto da James Cameron).

FX, come rivelato da Landgraf, starebbee già pensando al futuro della serie pensandola non come una miniserie bensì come una serie continuativa. "Siamo piuttosto ottimisti su Alien: Earth e abbiamo detto a Noah che, supponendo che - come speriamo - Alien: Earth sia una serie destinata a tornare con una seconda stagione, vogliamo che si concentri sulla scrittura di almeno due stagioni prima di tornare a una possibile sesta stagione di Fargo", aveva dichiarato il dirigente.

La trama e il cast di Alien: Earth

Alien: Earth racconta la nascita della famigerata Weyland-Yutani Corporation e la corsa tra corporazioni per creare una nuova vita androide. La trama diffusa da FX recita: "Quando una misteriosa astronave atterra sulla Terra, una giovane donna (interpretata da Sydney Chandler) e un gruppo eterogeneo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di recupero dell'incidente cercano sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatrici più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Con questa nuova minaccia sbloccata, la squadra di ricerca deve lottare per la sopravvivenza e ciò che sceglieranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare il pianeta Terra così come lo conoscono".

Il cast

Oltre a Sydney Chandler nel ruolo di Wendy, un ibrido metaumano con il corpo di un adulto e la coscienza di una bambina, il cast include Timothy Olyphant (Justified) nel ruolo, pare, di Kirsh, il mentore/allenatore di Wendy. Altri interpreti sono Sandra Yi Sencindiver, David Rysdahl (Fargo), Alex Lawther (The End of the F*cking World), Samuel Blenkin (Black Mirror), Essie Davis (Miss Fisher), Adarsh Gourav (La tigre bianca), Kit Young (Tenebre e ossa) e altri.