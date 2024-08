Alien: Earth, il primo teaser trailer della serie prequel svela anche quando uscirà

News Serie TV

Nei cinema americani, prima della proiezione di Alien: Romulus, diversi spettatori hanno potuto vedere il teaser trailer della nuova serie Alien: Earth: guardatelo qui sotto e scoprite tutto quello che c'è da sapere.

A sorpresa negli Stati Uniti, tra i trailer che precedono la proiezione di Alien: Romulus, gli spettatori hanno avuto modo di vedere anche il primissimo teaser trailer di Alien: Earth, la serie di FX che amplierà ulteriormente il franchise di fantascienza creato da Ridley Scott raccontando una storia prequel. Il brevissimo filmato, che vi mostriamo qui sotto ripreso da uno spettatore, svela anche la finestra d'uscita del nuovo progetto tv che coinvolge come showrunner Noah Hawley, lo stesso di Fargo: un generico 2025. Della nuova serie non si sa moltissimo, ma qualche informazione finora è trapelata. Proviamo a mettere ordine.

Alien: Earth, la trama e il cast della serie tv

Come preannuncia proprio il titolo, Alien: Earth sarà la prima storia del franchise ambientata sulla Terra. Si svolge prima delle vicende che hanno coinvolto Ellen Ripley, il personaggio reso iconico da Sigourney Weaver e, stando ai pochissimi dettagli al momento disponibili, la serie racconterà una storia ambientata circa 70 anni nel futuro e 30 anni prima degli eventi del film di fantascienza originale diretto da Ridley Scott. Per orientarsi: il nuovo film Alien: Romulus è ambientato tra gli eventi di Alien e il suo primo sequel, Aliens, diretto da James Cameron "Aspettatevi un viaggio da brivido e spaventoso ambientato non troppo lontano nel futuro qui sulla Terra", ha anticipato FX.

La produzione è andata avanti per oltre un anno in Thailandia, rallentata anche dagli scioperi di attori e sceneggiatori. Il cast è guidato dalla protagonista Sydney Chandler nel ruolo di Wendy (un meta-umano che ha il cervello e la coscienza di un bambino ma il corpo di un adulto) affiancata da David Rysdahl (Fargo), Timothy Olyphant (Justified), Alex Lawther (The End of the F*cking World), Samuel Blenkin (Black Mirror), Essie Davis (Miss Fisher), Adarsh Gourav (La tigre bianca) e Kit Young (Tenebre e ossa) e altri.

Sarà una miniserie?

Il capo della rete FX John Langraf ha fatto sapere che FX sta già pensando al futuro della serie, quindi ha messo in chiaro che nei progetti della rete la serie non è una miniserie bensì una serie continuativa. "Siamo piuttosto ottimisti su Alien: Earth e abbiamo detto a Noah che, supponendo che - come speriamo - Alien: Earth sia una serie destinata a tornare con una seconda stagione, vogliamo che si concentri sulla scrittura di almeno due stagioni prima di tornare a una possibile sesta stagione di Fargo", ha detto il dirigente.