Alice in Borderland 3: Si torna ai giochi nel trailer ufficiale italiano della terza stagione

La serie giapponese diventata un successo globale tornerà il 25 settembre in streaming su Netflix: tutte le anticipazioni su Alice in Borderland 3.

Il mondo spietato di Borderland è pronto a riaprire le sue porte in grande stile. Dopo il clamoroso successo delle prime due stagioni, Alice in Borderland, la serie giapponese ispirata al manga di Haro Aso, si prepara a tornare con una terza stagione che promette di alzare ulteriormente l'asticella, dal prossimo 25 settembre su Netflix. Il trailer ufficiale italiano, che potete vedere qui sotto, ci offre un primo sguardo su ciò che attende Arisu e Usagi in questa nuova discesa nell'incubo.

Alice in Borderland 3: Cosa ci aspetta nella terza stagione

La storia riprende dopo il ritorno alla realtà dei due protagonisti, Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya), che nella stagione precedente erano riusciti a completare tutti i giochi e a ritrovare una vita normale. I ricordi del Borderland sembravano svaniti, ma tracce di quel passato persistono sotto forma di sogni inquieti e allucinazioni. Quando Usagi scompare improvvisamente, guidata da un misterioso ricercatore dell'aldilà di nome Ryuji, Arisu riceve un segno inequivocabile: l’ultima carta rimasta, il Joker. Per salvare Usagi, Arisu è costretto a tornare nel Borderland. Ma questa volta le regole cambiano. I due si ritrovano separati e costretti a unirsi a nuovi compagni per affrontare una serie di giochi ancora più letali e visivamente spettacolari, tra cui l’inquietante fase del Joker, mai vista finora.

Una stagione più spettacolare

Kento Yamazaki, interprete di Arisu, ha sottolineato a Tudum come le dinamiche di gruppo si facciano più complesse a causa della separazione dei due protagonisti, rendendo ogni alleanza ancora più incerta. Tra i momenti più attesi spicca una scena ambientata presso un santuario notturno, dove piovono frecce infuocate: una sequenza tratta direttamente dal manga e ricreata grazie a tecnologie VFX giapponesi all'avanguardia. Il trailer mostra anche un gioco con dei dadi colorati, simbolo di una nuova ondata di tensione crescente, disperazione e scelte morali al limite. Secondo Tsuchiya, proprio questo tipo di prove rappresenta l'essenza della serie: uno scontro tra vita e morte in cui emerge la volontà più profonda di vivere.

Il cast e i nuovi personaggi

Accanto ai volti familiari, la terza stagione introduce nuovi personaggi interpretati da Hayato Isomura, Ayaka Miyoshi, Katsuya Maiguma, Koji Ohkura, Risa Sudou, Hiroyuki Ikeuchi e altri. La regia resta affidata a Shinsuke Sato, già artefice del successo delle precedenti stagioni, affiancato ancora una volta da Yasuko Kuramitsu alla sceneggiatura e da Yutaka Yamada alle musiche.

Dopo aver raggiunto la Top 10 in oltre 90 paesi e totalizzato più di 200 milioni di ore di visualizzazione, Alice in Borderland è diventato il titolo giapponese più visto di sempre su Netflix. Ora, i giochi ricominciano.