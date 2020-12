Alias: Jennifer Garner ricrea la celebre scena della piscina

News Serie TV

L'attrice ha condiviso il video su Instagram per festeggiare i suoi primi 10 milioni di follower.

È ricordata come una delle più sexy nella storia della tv, la scena in cui Sydney Bristow, il personaggio interpretato all'inizio del decennio scorso da Jennifer Garner, emerge lentamente dalle acque di una piscina nel thriller di culto di ABC Alias, creato ricordiamo da quel genio di J.J. Abrams. Per celebrare il raggiungimento dei 10 milioni di follower su Instagram, l'attrice 48enne ha condiviso un video che la vede ricreare la stessa scena, nonostante avesse promesso ai suoi rappresentanti di non farlo.









Fonte Video: profilo Instagram di Jennifer Garner

"Per festeggiare tutti i 10 milioni di voi, ecco il video che ho promesso alla mia manager (ciao, Nicole King Solaka) e alla mia addetta stampa (ciao, Meredith) che non avrei mai postato", ha scritto Garner nella didascalia. "A un certo punto nel 2021, signore, cercherò di essere carina solo per voi. Grazie".

Alias andò in onda per cinque stagioni dal 2001 al 2006. La storia si concentrava su una studentessa universitaria assunta come agente operativo da una sezione segreta della CIA. Mentre cercava di portare a termine le sue missioni, Sydney nascondeva la propria doppia vita ai suoi amici e ai familiari. La serie conquistò la critica, ottenendo tra le altre cose diverse nomination agli Emmy, mentre il pubblico non fu sempre generoso. Va detto tuttavia che oggi, dopo l'avvento dei servizi streaming, quei suoi circa 10 milioni di spettatori farebbero la fortuna di chiunque.