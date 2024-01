Alert: Missing Persons Unit arruola Gil Bellows e Alisha-Marie Ahamed nella stagione 2

News Serie TV

Il crime drama con Dania Ramirez e Scott Caan tornerà sulla FOX il 5 marzo.

In attesa di poterlo vedere anche in Italia, Alert: Missing Persons Unit, il crime drama del premio Oscar Jamie Foxx per l'americana FOX incentrato sull'unità del Dipartimento di Polizia di Philadelphia che indaga sulle persone scomparse, ha aggiunto due volti familiari al suo cast in vista della seconda stagione (in onda negli Stati Uniti dal 5 marzo): il veterano di Ally McBeal Gil Bellows e l'attrice di Avvocati di famiglia Alisha-Marie Ahamed, vista anche in The Haunting of Bly Manor.

I ruoli di Gil Bellows e Alisha-Marie Ahamed

Con Dania Ramirez e Scott Caan, precedentemente in Devious Maids e Hawaii Five-0, Alert: Missing Persons Unit segue un'agente di polizia il cui figlio undicenne è scomparso unirsi alla MPU per aiutare altre persone a trovare i loro cari, mentre lei stessa cerca il proprio. Qualche tempo dopo, il mondo di Nikki è sconvolto nuovamente quando il suo ex marito, un mercenario che ora lavora nella stessa unità, le mostra una foto la quale sembrerebbe provare che il loro ragazzo è ancora in vita.

Bellows apparirà in un arco di episodi nei panni dell'ispettore Hollis Braun, il nuovo superiore di Nikki e Jason, il quale ha tutte le intenzioni di tenerli in riga. Ahamed, invece, si è unita al cast regolare con il ruolo di Wayne Pascal, un'abile hacker che Jason recluta per aiutare la squadra, nonostante sia attualmente agli arresti domiciliari in uno squallido motel. I due avevano lavorato insieme in Afghanistan, ma per convenienza Jason non ha mai detto all'allora moglie Nikki che Wayne è una donna molto bella.