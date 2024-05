Aldis Hodge è Alex Cross nel primo trailer della serie tv di Prime Video

News Serie TV

Confermato il rinnovo dell'adattamento dei romanzi di James Patterson per una seconda stagione.

Un nuovo eroe sta arrivando nella sempre più attrezzata offerta di serie d'azione di Prime Video. Dopo Jack Ryan, James Reece e Jack Reacher, sul servizio streaming esordirà presto Alex Cross, personaggio nato dalla penna di James Patterson, portato alla vita dalla star di Leverage e City on a Hill Aldis Hodge. Il crime drama, intitolato semplicemente Cross e già rinnovato per una seconda stagione, si mostra in un primo trailer in occasione degli Upfront, dove la piattaforma sta presentando in questi minuti le sue prossime novità e condividendo diversi annunci.

Cross: La trama e il cast della nuova serie di Prime Video

Scritta da Ben Watkins (Duro a morire), Cross presenta l'omonimo personaggio come un detective e psicologo forense in grado di scavare nella psiche degli assassini e delle loro vittime, al fine di identificare - e quindi catturare - i colpevoli. Brillante, imperfetto e pieno di contraddizioni, Alex Cross è anche un padre di famiglia affettuoso. Determinato fino all'ossessione quando dà la caccia agli assassini, Alex è alla disperata ricerca di amore, ma l'omicidio di sua madre lo ha danneggiato fin troppo per riconoscerlo.

In aggiunta a Hodge, il cast include Ryan Eggold (New Amsterdam), Isaiah Mustafa (Shadowhunters), Alona Tal (SEAL Team), Johnny Ray Gill (Underground), Juanita Jennings (Star), Samantha Walkes (I misteri di Murdoch), Jennifer Wigmore (Designated Survivor), Eloise Mumford (Chicago Fire) e i giovanissimi Melody Hurd (Loro) e Caleb Elijah. A loro si aggiungeranno per la seconda stagione Jeanine Mason (Roswell, New Mexico), Matthew Lillard (Good Girls) e Wes Chatham (Ahsoka).

"Dare vita a uno dei personaggi letterari più iconici di James Patterson per i nostri clienti Prime Video di tutto il mondo è stato un sogno diventato realtà e non vediamo l'ora che tutti possano vedere la performance dinamica di Aldis Hodge nei panni di Cross", ha affermato il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon MGM Studios Vernon Sanders in un comunicato. "Ben Watkins e il suo team hanno creato qualcosa di unico nel genere del thriller poliziesco che piacerà sia ai fan di lunga data che ai nuovi arrivati. E con oltre 30 romanzi scritti da Patterson con Alex Cross principale protagonista, è stata una scelta facile rinnovare Cross per una seconda stagione".