Alaska Daily: Il trailer ufficiale della nuova serie tv con Hilary Swank

Il drama di Tom McCarthy debutterà negli Stati Uniti il prossimo mese.

Dal 6 ottobre, la vincitrice di due Oscar Hilary Swank (Million Dollar Baby, Boys Don't Cry) tornerà sul piccolo schermo dopo le esperienze di Away, Trust e molto prima Beverly Hills, 90210 con la nuova serie drammatica di ABC Alaska Daily, della quale è stato diffuso il trailer ufficiale.





Alaska Daily: La trama della serie tv con Hilary Swank

In onda insieme con le nuove stagioni di Grey's Anatomy e Station 19, il che dovrebbero garantirle un buon seguito, Alaska Daily, una serie del regista e co-sceneggiatore de Il caso Spotlight Tom McCarthy, segue Swank nei panni di Eileen Fitzgerald, una famosa giornalista che, dopo un passo falso nella sua carriera, si lascia alle spalle la sua vita di alto profilo a New York e si trasferisce in Alaska, dove cerca di avere un nuovo inizio personale e professionale dopo essersi unita alla redazione del quotidiano di Anchorage.

Il suo primo incarico è trovare lo scoop in un caso freddo intriso di cospirazione che coinvolge un serial killer le cui vittime sono tutte donne indigene. Come si può vedere nel trailer, il viaggio di Eileen non potrebbe cominciare in modo peggiore mentre i locali la accolgono con sogghigni invece che a braccia aperte. "L'Alaska non ha bisogno di un altro giornalista corrotto che vomita bugie. Torna a New York prima che succeda qualcosa di brutto", minaccia uno di loro.