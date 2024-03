Akira Toriyama, addio al papà di Dragon Ball

News Serie TV

È morto a 68 anni il mangaka Akira Toriyama, uno dei più influenti di tutti i tempi, creatore dell'immortale Dragon Ball. Aveva ideato anche Dr. Slump & Arale.

Il mondo del fumetto e dell'animazione piange la morte di Akira Toriyama, classe 1955, uno dei più influenti mangaka di tutti i tempi, creatore di Dragon Ball e Dr. Slump & Arale. Appassionato di fumetti e cartoon sin da ragazzino, sedotto dalla Carica dei 101 e da Astro Boy di Osamu Tezuka, Toriyama non si fece notare finché non incontrò sulla sua strada la rivista Weekly Shōnen Jump, dove dopo alcuni tentativi diede vita a Dr. Slump (1980-1984, anime Dr. Slump & Arale dal 1981 al 1986, con ripresa 1997-1999): divertirono molto le storie di uno scienziato sensibile al fascino femminile, e della sua allegra androide dalla potenza devastante, Arale.

L'altra sua celebre, anzi più celebre creazione, partì ufficialmente nel 1984: Dragon Ball prese vita da un embrionale Dragon Boy di poco prima. Fu un successo spaventoso, che per 519 capitoli dal 1984 al 1995 lo legò a quel particolare mondo, che miscelava kung fu, visionarietà e umorismo nel suo stile. Identificato con quei personaggi iconici per più generazioni, li vide entrare nell'immaginario collettivo con diverse serie anime: Dragon Ball (1986-1989), Dragon Ball Z (1989-1996) e la più recente Dragon Ball Super (iniziata nel 2015), senza contare gli svariati anime cinematografici solo di rado giunti in Italia. Proprio con Dragon Ball Z - La battaglia degli dei del 2013 si riavvicinò in modo più attivo alla sua creatura.

Non entusiasta delle celebrazioni pubbliche, piuttosto schivo, si era sposato nel 1982 e aveva due figli. Collezionista, amante degli animali (non solo dei più scontati), appassionato di auto e motociclette, Toriyama si era cimentato anche col character design di videogiochi come Dragon Quest, Blue Dragon e soprattutto dell'amatissimo Chrono Trigger per SNES. All'Asai Shimbun nel 2013 dichiarò:

Francamente non so come sia successo. Quando cominciò la serie vera e propria del mio manga [Dragon Ball], l'unica cosa che volevo mentre continuavo a disegnare era che rendesse felici i ragazzi giapponesi. Il ruolo del mio manga è quello di essere un'opera di intrattenimento in tutto e per tutto. Oserei dire che non m'interessa nemmeno se i miei lavori avranno un seguito dopo di me, finché avranno divertito i loro lettori. Ci sono altri mangaka preoccupati di veicolare messaggi didattici e lasciare il segno.