Ahsoka riscrive la storia di Star Wars con una rivelazione che cambia tutto

Un dialogo presente nel secondo episodio della nuova serie cambia la sequenza temporale e apre nuove strade per le storie della Galassia lontana lontana.

Può una singola frase cambiare l'universo di Star Wars così come lo conosciamo? Evidentemente sì, a giudicare dall'importante rivelazione svelata nel secondo episodio di Ahsoka, la serie con protagonista l'ex Jedi interpretata da Rosario Dawson. Si tratta di un dettaglio che cambia per sempre la sequenza temporale di Star Wars e finirà inevitabilmente per condizionare l'intero franchise e i film in sviluppo. Naturalmente continuate a leggere soltanto se avete già visto i primi due episodi di Ahsoka, perché seguiranno spoiler.

Ahsoka: La rivelazione nei primi episodi

Guardando i primi due episodi di Ahsoka, disponibili dal 23 agosto su Disney+ , apprendiamo nuovi dettagli che giocheranno un ruolo importante nel corso della stagione e potrebbero condizionare anche gli altri film e serie del franchise. In sostanza viene rivelato che un'antica razza aliena arrivò nella galassia di Star Wars migliaia di anni prima. A spiegarlo è il magistrato Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) quando dice che le strutture su Seatos furono costruite da "un antico popolo proveniente da una galassia lontana", confermando che c'è vita anche oltre la galassia conosciuta di Star Wars. Morgan fa intendere anche che viaggiare fuori dalla galassia è possibile, visto che lei e la sua squadra stanno cercando la via per Peridea per recuperare il Grand'Ammiraglio Thrawn dal suo esilio. Si tratta di uno sviluppo significativo per il franchise di Star Wars, perché finora avevamo visto i viaggi oltre la galassia solo in libri e fumetti ma mai in film o serie.

Gli alieni in Star Wars: Cosa cambierà?

Di queste razze aliene finora si era fatto cenno soltanto nei libri della saga di Legends Star Wars: Il Nuovo Ordine Jedi. I libri introducono una razza guerriera chiamata Yuuzhan Vong. Lo stesso Thrawn, nei libri, ha familiarità con i viaggi extragalattici intercettando e distruggendo il progetto Outbound Flight della Repubblica. Anche l'Imperatore Palpatine era interessato a sondare i confini dello spazio, ipotizzando che il lato oscuro della Forza potesse aver avuto origine al di fuori della galassia. Queste storie dei libri aprono a molte possibilità e si rifanno alla sequenza temporale originale di Thrawn.

Non sappiamo come e quanto questi alieni abbiano influenzato la galassia di Star Wars, ma sicuramente ne sapremo di più. L'universo di Star Wars è pieno di potenti civiltà che hanno plasmato la storia galattica e anche gli antichi alieni citati in Ahsoka (non sappiamo se già presenti nei libri o meno) potrebbero rivelarsi importantissimi. Queste nuove informazioni, infatti influenzeranno senza dubbio almeno due dei film attualmente in sviluppo, vale a dire il film di Dave Filoni che chiuderà le storie del "Mandoverse" e quello di James Mangold ambientato molto indietro nel tempo e incentrato sull'alba degli Jedi.

L'appuntamento con un nuovo episodio di Ahsoka, intanto, è su Disney+ per il prossimo 30 agosto.