Ahsoka, nell'episodio 4 arriva il personaggio che tutti stavamo aspettando: La spiegazione del finale

News Serie TV

La serie con Rosario Dawson ci regala finalmente il ritorno di Anakin Skywalker, interpretato nuovamente da Hayden Christensen: ecco come è tornato nell'universo di Star Wars e come dobbiamo interpretare lo sconvolgente cliffhanger dell'episodio 4.

Non è una totale sorpresa, visto che i trailer lo avevano anticipato, ma è comunque un momento che ha fatto balzare dalla sedia i fan di Star Wars. Nell'episodio 4 di Ahsoka, la serie incentrata sull'ex cavaliere Jedi interpretata da Rosario Dawson, torna un volto familiare del franchise: Anakin Skywalker interpretato nuovamente da Hayden Christensen. Se non avete ancora visto l'episodio in questione (disponibile da oggi, 6 settembre, su Disney+ ), vi consigliamo di non proseguire con la lettura. Se invece l'avete visto e cercate risposte, vi sveliamo il significato di questo importante cameo.

Ahsoka: Come è tornato Anakin

Alla fine dell'episodio 4 di Ahsoka l'ex Padawan Ahsoka ritrova inaspettatamente il suo ex Maestro in una circostanza davvero particolare. La guerriera interpretata da Rosario Dawson si ritrova infatti in una dimensione misteriosa dopo aver perso una battaglia a colpi di spada laser contro il mercenario Baylan Skoll (il compianto Ray Stevenson). La vediamo cadere da un dirupo e subito dopo in un luogo indefinito: si tratta del Mondo tra i Mondi, una dimensione della Forza mistica ed eterea che esiste oltre il tempo e lo spazio (si tratta di un concetto stato introdotto per la prima volta nel film animato Star Wars Rebels per volere di Dave Filoni, in accordo con George Lucas). Quando Ahsoka si sveglia, sente una voce familiare e scopre che è proprio il suo ex Maestro Jedi, che la saluta chiamandola con un soprannome familiare: "Ciao, Snips" (in italiano "Furbetta"). Ahsoka, visibilmente scioccata, si gira e vede Anakin Skywalker che indossa le vesti da Jedi. "Non mi aspettavo di vederti così presto", le dice, prima che inizino a scorrere i titoli di coda.

Il motivo del ritorno di Anakin Skywalker

Dato che Ahsoka è ambientata dopo i fatti del film Il Ritorno dello Jedi (dove Anakin/Darth Vader muove), è singolare che Anakin qui non torni né in un flashback né come Fantasma di Forza, bensì in carne e ossa nell'inedita dimensione del Mondo tra i mondi. Quel che è certo è che torna nell'universo di Star Wars per uno scopo: portare a termine l'addestramento che aveva iniziato con Ahsoka. Dalle serie animate, infatti, sappiamo che Ahsoka era la Padawan di Anakin, prima di lasciare l'Ordine Jedi. I due avevano uno dei legami più stretti visti tra un maestro e un apprendista in Star Wars, motivo per cui il suo ritorno è molto importante. Ahsoka non aveva mai terminato il suo addestramento, ma ora è arrivato il momento.

Lo stesso Anakin sembra sorpreso dell'incontro con Ahsoka e ammette che non si aspettava di vederla così presto. Probabilmente dovrà fornirle la saggezza di cui ha bisogno, per ricostruire la loro connessione, al fine di salvare e quindi addestrare adeguatamente Sabine Wren.

Per saperne di più non ci resta che continuare a seguire Star Wars: Ahsoka, ogni mercoledì con un nuovo episodio su Disney+.