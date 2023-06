Afterparty 2: Provate a capire chi è l'assassino nel trailer ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

I 10 nuovi episodi della comedy investigativa di Christopher Miller in streaming su Apple TV+ dal 12 luglio.

Nuova stagione di Afterparty, nuovo omicidio da risolvere per la detective Danner di Tiffany Haddish. Nel secondo ciclo di episodi, in streaming su Apple TV+ dal 12 luglio ogni mercoledì con un nuovo episodio (due la prima settimana), la comedy investigativa creata da Christopher Miller (The Last Man on Earth) si lascia alle spalle la rimpatriata tra ex compagni di liceo e, rinnovando buona parte del cast, irrompe sulla scena di un ricevimento nuziale andato terribilmente storto, come mostra il trailer ufficiale.





Afterparty: Il mistero da risolvere nella stagione 2

Afterparty racconta un'unica serata vissuta da diversi personaggi, uno per ciascun episodio, il tutto attraverso l'uso di vari generi cinematografici e immagini uniche per adattarsi alla prospettiva del narratore. Nella seconda stagione ci ritroviamo a un matrimonio dove lo sposo è stato misteriosamente assassinato e ogni invitato diventa un sospettato. La detective Danner arriva in aiuto di Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) per risolvere il caso interrogando membri della famiglia, amanti sfortunati e soci in affari e ascoltando il racconto del fine settimana dal punto di vista di ciascun invitato.

La sorella di Zoë, la sposa, è la sospettata numero 1. La interpreta Poppy Liu (Hacks). Interrogatorio dopo interrogatorio, i "film mentali" degli ospiti saltano da un genere all'altro (horror, film storico, noir in bianco e nero...). Lo "zio divertente", l'"ex geloso", la "sorella strana" e gli altri raccontano le loro storie mentre Danner, Aniq e Zoë cercano ancora una volta di smascherare il colpevole. Tra le nuove aggiunte al cast anche Zach Woods (Silicon Valley), Elizabeth Perkins (Weeds), Ken Jeong (Community), John Cho (Cowboy Bebop), Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Anna Konkle (PEN15), Jack Whitehall (Good Omens) e Vivian Wu (Away).