After Life: Il trailer ufficiale della terza e ultima stagione

Gli ultimi 6 episodi della serie con Ricky Gervais in streaming su Netflix dal 14 gennaio.

Il 14 gennaio, su Netflix sarà possibile trascorrere qualche ora di piacevole divertimento in compagnia del comico britannico Ricky Gervais, di nuovo sul servizio streaming con la terza e ultima stagione della dark comedy After Life. Nell'attesa, qui di seguito il trailer ufficiale offre un'anteprima della missione che Tony Johnson dovrà affrontare in questi episodi - disperdere le ceneri del padre, perché "occuparsi delle cose è ciò che conta di più".

After Life 3: La trama dell'ultima stagione

Ambientata nell'immaginaria cittadina di Tambury, After Life segue Gervais nei panni di un giornalista di mezza età la cui vita viene sconvolta dalla morte della moglie per cancro. Mentre lotta con quest'immenso dolore, Tony si è reso conto che far sentire bene le altre persone è ciò che può restituirgli la speranza e una ragione per vivere. Nella terza stagione, il protagonista intraprende un viaggio insieme con il suo fedele compagno canino Brandy per realizzare i desideri del defunto padre Ray, in particolare avere le proprie ceneri sparse in luoghi molto specifici.

Gli ultimi sei episodi coinvolgeranno anche gli attori Penelope Wilton (Downton Abbey), Ashley Jensen (Extras), Tom Basden (Plebs), Tony Way (Edge of Tomorrow: Senza domani), David Earl (Derek), Joe Wilkinson (Sex Education), Kerry Godliman (Derek), Jo Hartley (In My Skin), Diane Morgan, David Bradley (Harry Potter), Peter Egan (Downton Abbey), Ethan Lawrence (Bad Education), Colin Hoult, Michelle Greenidge (It's A Sin) e Kath Hughes (Content).