Adventure Time compie dieci anni e festeggia con 4 episodi speciali su Cartoon Network

Arriva in prima tv Adventure Time: Distant Lands, revival di quattro episodi dedicato alla serie animata.

La serie cult Adventure Time compie 10 anni e festeggia con un imperdibile speciale in prima tv assoluta. L'appuntamento è su Cartoon Network (Canale 607 di Sky), questa sera 31 ottobre alle ore 20:30 con Adventure Time: Distant Lands, uno speciale composto da quattro episodi dedicato alla serie animata più fantasiosa ed epica di sempre.

La trama del primo episodio dedicato a BMO

Il primo episodio vedrà protagonista il robot BMO mentre affronta un viaggio inedito e affascinante attraverso gli angoli remoti del celebre universo fiabesco e fantascientifico creato da Pendleton Ward. L'irresistibile robot con l’aspetto di una console per videogiochi durante la rotta verso Marte verrà risucchiato in un buco nero e precipiterà in un mondo alieno sconosciuto. Su questa terra lontana, BMO entrerà in contatto con razze aliene sconosciute, in lotta a causa della diminuzione delle risorse. Nei prossimi mesi debutteranno sul piccolo schermo anche gli altri tre episodi dello speciale nei quali saranno protagonisti la vampira Marceline e la principessa Gommarosa in viaggio verso il Regno di Cristallo, gli inseparabili Finn e Jake che vivranno l’avventura più importante della loro vita, e il diligente servitore Maggiormenta alle prese con una scuola di magia.

Adventure Time ha lasciato il segno

Nata dalla fantasia dell’animatore statunitense Pendleton Ward e prodotta da Cartoon Network, la prima stagione di Adventure Time ha debuttato sul piccolo schermo negli Stati Uniti il 5 aprile 2010, mentre in Italia è andata in onda per la prima volta dall'8 gennaio 2011. Definita dal New York Times “una delle meraviglie artistiche dell’ultimo decennio”, Adventure Time è stata una autentica fucina di talenti, all’interno della quale si sono formati alcuni dei creativi di punta dei Cartoon Network Studios. Nel corso delle sue 9 stagioni, la serie ha seguito le avventure di due protagonisti: Finn, un ragazzo esploratore, e il suo migliore amico e fratello adottivo Jake, un cane in grado di assumere qualunque tipo di forma. In seguito ad una catastrofe nucleare chiamata “Guerra dei Funghi”, Finn sembrava essere l’unico umano rimasto sulla Terra. Il mondo, infatti, era abitato da bizzarre creature come Re Ghiaccio, l’antagonista dagli straordinari poteri magici, Gommarosa, la Principessa-scienziata dalle sembianze di una caramella antropomorfa, Marceline, la vampira che ama la musica rock, BMO, una simpatica console per videogiochi, Marisol una donna forzuta cresciuta nella tribù degli Uma-Pesci, e tanti altri ancora.

Nel corso degli anni la serie ha conquistato 20 prestigiosi riconoscimenti internazionali e 21 nomination, distinguendosi per la sua estetica visionaria e la profondità e lo spessore psicologico dei personaggi che, con il passare delle stagioni, crescono e maturano, come se affrontassero un vero e proprio percorso di formazione. Fantasiose, divertenti ed emozionanti, le storie narrate nella serie riescono a dare rilevanza a tutti i personaggi, in particolare a quelli femminili: figure forti, ironiche, combattive e piene di grinta. Intrisa di citazioni della cultura pop moderna, Adventure Time è ricca di riferimenti a romanzi, film, personaggi contemporanei e storici. È una serie che ha affascinato, incuriosito, sorpreso ed emozionato gli spettatori di tutte le età, diventando un vero e proprio fenomeno di culto.