Adult Swim annuncia Lazarus, nuova serie anime dell'ideatore di Cowboy Bebop

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo anche il regista di John Wick Chad Stahelski.

La notizia è una di quelle che possono provocare un mancamento improvviso: Adult Swim sta collaborando con Shinichirō Watanabe, l'acclamato regista, sceneggiatore e produttore giapponese dietro Cowboy Bebop e Samurai Champloo, a una nuova serie anime dal titolo Lazarus. Il progetto sarà presentato questo sabato al Comic-Con di San Diego, dove sarà mostrata anche un'anteprima.

Lazarus: La trama del nuovo anime di Shinichirō Watanabe

Lazarus è ambientata nell'anno 2052, un'era di pace e prosperità senza precedenti grazie a un farmaco miracoloso chiamato Hapuna, sviluppato dal Dott. Skinner, un neuroscienziato vincitore del Premio Nobel. Come ci si potrebbe aspettare, Hapuna diventa velocemente onnipresente ed essenziale, ma il Dott. Skinner scompare poco dopo la sua presentazione ufficiale. Tre anni dopo, il dottore ricompare con un avvertimento terribile: Hapuna ha una breve emivita e tutti coloro che lo assumono moriranno circa tre anni dopo. Per rispondere a questa minaccia globale, una speciale task force di cinque agenti provenienti da ogni parte del mondo viene messa insieme per salvare l'umanità dal farmaco di Skinner. La squadra, chiamata Lazarus, deve trovare lo scienziato e sviluppare un vaccino prima che sia troppo tardi.

"Mentre intraprendo questo viaggio creativo, non posso fare a meno di sentire che questo progetto fungerà da culmine della mia carriera fino a questo momento", ha dichiarato Watanabe in un comunicato. "Spero che vi piaccia". Come Cowboy Bebop, Lazarus sarà un thriller fantascientifico su scala globale ambientato nel prossimo futuro e includerà grandi sequenze d'azione "progettate meticolosamente" da Chad Stahelski, il famoso stuntman e regista dei quattro John Wick.