Adrien Brody in tv con Jerusalem's Lot di Stephen King

La star de Il pianista sarà su Epix nella seconda metà del 2020.

Sei anni dopo Houdini, esperienza valsagli la nomination all'Emmy, Adrien Brody torna in tv con un ruolo da protagonista. L'attore newyorchese reciterà in Jerusalem's Lot, drama horror della rete americana Epix basato sul racconto omonimo del maestro del brivido Stephen King, pubblicato per la prima volta nel lontano 1978.

Scritta e prodotta a livello esecutivo da Jason e Peter Filardi, la serie di 10 episodi segue Brody nei panni di Charles Boone, un uomo che porta i tre figli a Preacher's Corners, nel Maine, suo ancestrale luogo di nascita, dopo la morte della moglie in mare. Qui l'uomo è costretto ad affrontare i segreti della sua famiglia e lottare con tutte le sue forze per porre fine all'oscurità che l'ha tormentata per generazioni.

Il team di produzione include Donald De Line (Wayward Pines). Epix, che ha fissato l'inizio delle riprese a Halifax, in Nuova Scozia, per il prossimo maggio, ha dichiarato attraverso la voce del presidente Michael Wright: "Questa serie è una rivisitazione intensa e assolutamente terrificante del classico horror gotico. Non vediamo l'ora di lavorare con l'eccezionale team formato da Donald De Line e Jason e Peter Filardi, oltre allo straordinario attore protagonista, Adrien Brody... e, ovviamente, quando si tratta di horror, nessuno è migliore e più magistrale di Stephen King. Siamo entusiasti di essere la casa di questo incredibile show".