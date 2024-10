Adorazione: Data di uscita e primo teaser trailer del nuovo teen drama italiano di Netflix

News Serie TV

La serie sarà presentata in anteprima ad Alice nella Città durante la Festa del Cinema di Roma.

Netflix ha annunciato che il suo nuovo teen drama italiano Adorazione, tratto dall'omonimo romanzo di Alice Urciuolo, sarà disponibile con tutti gli episodi dal 20 novembre. Il servizio streaming, che presenterà la serie in anteprima ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani, agli esordi e alla scoperta del talento, ne ha diffuso anche il primo teaser trailer, accompagnato dall'omonimo inedito di Fabri Fibra, anche supervisore musicale per la colonna sonora.

Adorazione: La trama e il cast della serie tv

Scritta da Donatella Diamanti (Nero a metà), Tommaso Matano (Sopravvissuti), Giovanni Galassi (Curon), Gianluca Gloria (Viola come il mare) e Francesca Tozzi, e diretta da Stefano Mordini (Il testimone invisibile), Adorazione segue un gruppo di adolescenti durante l'estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell'Agro Pontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l'inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

Il personaggio di Elena è interpretato da Alice Lupparelli (Un professore). Il resto del cast include Noemi Magagnini (nel ruolo di Vanessa), Claudia Potenza (Manuela, madre di Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera, cugina di Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio, cugino di Vanessa e fratello di Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Barbara Chichiarelli (Chiara, zia di Melissa), Ilenia Pastorelli (Enza, madre di Vera e Giorgio) e Noemi (Diletta, madre di Diana).

"Adorazione è una serie di formazione con una forte componente mystery che intreccia sentimenti e generazioni, in un susseguirsi di scoperte, rivelazioni sorprendenti e segreti gelosamente custoditi, finendo per distruggere le poche certezze di una vita di provincia sempre sul filo tra aspirazioni e sogni infranti", spiega Netflix in un comunicato. "I giovani protagonisti si confrontano con le loro paure più profonde e le dinamiche del gruppo, rivelando tensioni nascoste e relazioni complicate, in una sfida costante con se stessi, col diventare adulti e con i loro genitori, per niente pronti ad accettare le molteplici verità sulle vite dei figli".