Addio ad Annie Wersching, l'attrice di Bosch e 24 è morta a 45 anni

La star, a cui era stato diagnosticato un cancro nel 2020, aveva deciso di continuare a lavorare ricoprendo ruoli ricorrenti nelle serie Star Trek: Picard e The Rookie.

Annie Wersching, attrice nota soprattutto ai telefili per aver recitato in serie tv come 24, Bosch, Timeless e tantissime altre, è morta a soli 45 anni a causa di un cancro aggressivo che le era stato diagnosticato nel 2020. A dare la notizia è stato suo marito, l'attore Stephen Full, tramite un comunicato. In pochissime ore sui social sono apparse decine di messaggi di attori, registi e sceneggiatori che avevano lavorato con lei e hanno voluto ricordarla con parole commoventi.

Annie Wersching ci ha lasciati: Le parole del marito

"Oggi c'è un buco cavernoso nell'anima di questa famiglia", si legge nel comunicato a cui il marito di Annie Wersching ha affidato il proprio dolore. "Ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Trovava meraviglia nel momento più semplice. Non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare che l'avventura ti trovi. 'Vai a trovarla tu. È dappertutto.' E la troveremo", ha aggiunto ricordando anche un momento privato condiviso con lei. "Mentre accompagnavo i nostri figli, i veri amori della sua vita, lungo una via tortuosa, lei urlava CIAO! Finché nessuno poteva sentirci. Sento ancora risuonare le sue parole. Ciao, mia cara compagna. 'Ti amo piccola famiglia...'”, si conclude il comunicato. Oltre al marito, Wersching lascia i due figli Ozzie e Archie, di 12 e 4 anni.

Una carriera ricca di ruoli in tv, fino alla fine

Annie Wersching negli ultimi 20 anni ha lavorato costantemente in tv regalandoci alcuni ruoli memorabili, ed è stata anche la voce del personaggio di Tess nel videogioco The Last of Us. Uno dei suoi primi lavori più importanti l'ha ottenuto in General Hospital, dove ha interpretato Amelia Joffe. Molti la ricordano nei panni di Renee Walker nelle stagioni 7 e 8 di 24 e di Julia Brasher in Bosch, ma è stata anche la madre di Damon e Stefan salvatore in The Vampire Diaries. Tra le serie in cui è apparsa ci sono anche Frasier, Runaways, Extant, Angel, Castle, Timeless e Revolution. Anche dopo aver appreso la diagnosi di cancro, l'attrice ha voluto continuare a lavorare ricoprendo ruoli ricorrenti in The Rookie e nella stagione 2 di Star Trek: Picard, esattamente 20 anni dopo il suo debutto sul piccolo schermo in Star Trek: Enterprise.

I ricordi dei colleghi

Uno dei primi ad affidare ai social il ricordo di Annie Wersching è stato Jon Cassar, regista e produttore esecutivo di 24. “Il mio cuore è spezzato in più pezzi di quanti ne riesca a contare. Annie è entrata nel mio mondo con il cuore aperto e un sorriso contagioso. Portando con sé un grande talento, mi ha tolto il fiato. Annie è diventata più di una compagna di lavoro, è diventata una vera amica per me, la mia famiglia e tutti i membri del cast e della troupe che hanno lavorato con lei", ha scritto.

Il produttore esecutivo di Timeless e Revolution, Eric Kripke, in un tweet ha definito Wersching "gentile, brillante, piena di vita... Era la mia arma segreta". "L'ho scritturata in ogni serie che ho realizzato. L'avrei voluta anche in The Boys. Mi pentirò sempre di non aver lavorato con lei ancora una volta", ha aggiunto.

Lo showrunner di The Rookie, Alexi Hawley, ha scritto: "Annie faceva parte della famiglia di The Rookie. Una persona speciale e un vero talento che ha portato gioia sul nostro set e ha reso migliore ogni scena in cui si trovava". Anche Neil Druckmann, co-presidente della società che ha creato il videogioco The Last of Us, ha voluto ricordarla scrivendo: "Abbiamo appena perso una bellissima artista e un essere umano. Il mio cuore è in frantumi. I pensieri sono con i suoi cari".

Julie Plec, co-creatrice e showrunner di The Vampire Diaries, ha twittato: "Sono diventata una sua fan fin da 24 e sono stata fortunata ad avere Annie nel ruolo della mamma di due dei vampiri più sexy della città". Sono tante, inoltre, le star e i produttori dell'universo di Star Trek che hanno voluto ricordare Annie Wersching, da Jeri Ryan ai produttori esecutivi di Star Trek: Picard Akiva Goldsman e Terry Matalas. Andrew Marlowe, creatore di Castle, l'ha definita "Una presenza così gentile e meravigliosa" mentre Ever Carradine di Marvel's Runaways ha scritto su Twitter: "Oggi abbiamo perso un raggio di sole. Ti amo".