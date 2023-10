Addio a Suzanne Somers, l'attrice di Tre cuori in affitto aveva 76 anni

News Serie TV

Famosa anche per il ruolo di Carol nella sitcom Una bionda per papà, Somers ha combattuto per 23 anni con un cancro al seno.

La ricorderemo sempre come la svampita Chrissy Snow di Tre cuori in affitto e come l'intraprendente estetista Carol di Una bionda per papà. Ma la vita di Suzanne Somers, che si è spenta nella sua casa di Palm Springs un giorno prima del suo 77esimo compleanno, è stata ricca di successi e colma di affetti, come quelli del figlio Bruce e del marito Alan Hamel che le sono stati vicino fino alla fine.

Suzanne Somers ci ha lasciati: L'annuncio della famiglia

"Suzanne Somers è morta pacificamente a casa nelle prime ore del 15 ottobre. È sopravvissuta a una aggressiva forma di cancro al seno per più di 23 anni. Suzanne è stata circondata dall'affetto del suo amorevole marito, di suo figlio Bruce e di tutta la sua famiglia. La sua famiglia era riunita per festeggiare il suo 77esimo compleanno il 16 ottobre. Invece, celebreranno la sua vita straordinaria e vorranno ringraziare i suoi milioni di fan e follower che l'hanno amata teneramente", è il messaggio che l'agente dell'attrice ha postato sui social.

Nel 2000 la diagnosi di cancro al seno ha sconvolto la vita di Somers, che però non si è persa d'animo e ha combattuto affidandosi anche a terapie non convenzionali e attirando le critiche dalla American Cancer Society. Lo scorso luglio aveva fatto sapere ai suoi follower che la malattia era tornata. "Come qualsiasi paziente oncologico, quando ricevi quella temuta notizia, 'È tornato', ti viene un nodo allo stomaco. Poi indosso la mia armatura da combattimento e vado in guerra", aveva detto a Entertainment Tonight in quell'occasione.

La "vita straordinaria" di Suzanne Somers

La carriera di Somers è stata costellata di successi. Dopo essersi affacciata nel mondo della recitazione tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, la star ha colto al volo la sua grande occasione nel 1977 quando ha ottenuto il ruolo di Chrissy Snow in Tre cuori in affitto. Grazie a quella popolarissima serie, ha vinto il People's Choice Award come "Interprete femminile preferita in un nuovo programma televisivo" e un anno dopo ha ottenuto una nomination ai Golden Globe. È rimasta storica la sua battaglia per la parità salariale con il suo co-protagonista maschile John Ritter; nel 1980 l'attrice si batté chiedendo ad ABC un aumento di stipendio in modo che potesse guadagnare come Ritter, ma la rete di tutta risposta decise di rescindere il suo contratto. "Essere licenziata per aver chiesto un aumento non è stato giusto, ma sono tornata in piedi e ho fatto bene", avrebbe poi commentato Somers a The Hollywood Reporter nel 2015.

Non solo attrice ma anche scrittrice e imprenditrice

Dopo essere diventata un sex symbol internazionale apparendo sulla copertina di Playboy, Suzanne Somers ha fatto il suo grande ritorno in tv con Una bionda per papà nel 1991. Terminata anche questa serie nel 1998, Somers ha continuato a co-condurre vari talk show e nel corso degli anni ha scritto numerosi libri, tra cui due autobiografie e diversi saggi su salute, bellezza, menopausa e naturalmente sulla sua esperienza con il cancro. È stata anche un'imprenditrice di successo con Suzanne Organics, la sua linea di prodotti per la cura della pelle. Insomma, la sua è stata una vita piena che sarà celebrata prima in un funerale in forma privata, solo per la famiglia, e poi con una commemorazione pubblica che si terrà il mese prossimo.