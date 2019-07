Addio a Stephanie Niznik: La star di Everwood aveva 52 anni

News Serie TV

L'attrice era conosciuta anche per il suo ruolo in Star Trek.

L'attrice Stephanie Niznik, in tv conosciuta soprattutto per il ruolo di Nina Feeney nello splendido teen drama di The WB Everwood, è morta inaspettatamente lo scorso 23 giugno a Encino, in California, all'età di 52 anni. Lo si apprende solo ora.

Originaria del Maine, Niznik sognava di diventare una genetista prima di dedicarsi alla recitazione. Era apparsa ne La signora del West, JAG e Un detective in corsia, e al cinema ne L'orgoglio di un figlio e Star Trek: L'insurrezione, prima di vestire i panni di Nina, la vicina di casa dei Brown e l'interesse amoroso del personaggio di Treat Williams, in Everwood, serie durata quattro stagioni. Negli anni successivi aveva lavorato soprattutto come guest star, in Grey's Anatomy, CSI: Miami, NCIS e Lost, e nell'estate del 2017 aveva ritrovato il cast di Everwood alla reunion per il 15° anniversario (foto in alto).

"Everwood era più di uno show televisivo. Era una famiglia", ha dichiarato l'ideatore Greg Berlanti. "Recentemente, abbiamo appreso della morte di un membro della nostra tribù, Stephanie Niznik. Ha interpretato Nina, la vicina di casa di Andy Brown, la donna che lo ha aiutato a crescere i suoi figli mentre lui lottava per essere un padre single. Ha continuato a interpretare questo ruolo come un'amica e una figura materna incredibili per i membri del cast più giovani e come un'artista che ha portato calore, compassione e umorismo in ogni episodio e sul nostro set. Mancherà molto a tutti quelli che hanno avuto la fortunata di conoscerla e di lavorare con lei".