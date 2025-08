Addio a Loni Anderson, una delle attrici bionde più famose della tv, ex moglie di Burt Reynolds

News Serie TV

Ci ha lasciato a 79 anni il 3 agosto anche Loni Anderson, la bionda attrice protagonista di film ma soprattutto volto televisivo, per un periodo moglie di Burt Reynolds.

Avrebbe compiuto 80 anni due giorni dopo, Loni Anderson, una delle bionde più famose del piccolo e grande schermo degli anni Ottanta, morta domenica 3 agosto. Al pubblico contemporaneo il suo nome dirà poco o nulla, ma ai boomer la sua fisionomia è ben nota, e la ricordiamo anche per il suo matrimonio con Burt Reynolds. Ricordiamo brevemente la sua carriera.

Loni Anderson: la vita e la carriera

Gli anni Settanta e Ottanta sono stati un periodo d'oro per le bionde dello schermo, spesso ex modelle, anche se non tutte hanno avuto una consistente carriera cinematografica. Citiamo solo& Farrah Fawcett, Morgan Fairchild, Suzanne Sommers, Jessica Lange, Kim Basinger e Loni Anderson, appunto, che ci ha appena lasciato. Era nata nel Minnesota e aveva iniziato fin da giovanissima la trafila dei concorsi di bellezza. Nel 1966 debutta al cinema in un piccolissimo ruolo non accreditato in Nevada Kid, ma solo una decina di anni dopo inizia ad apparire in tv, sempre con poche pose, in telefilm e sitcom come SWAT, Phyllis, Sulle strade della California, Barnaby Jones. Fa anche un provino per Tre cuori in affitto, ma il ruolo fisso va a Suzanne Sommers, assicurandole comunque la partecipazione a due episodi della popolare sitcom. Nel 1980 è protagonista del film tv La storia di Jayne Mansfield, e la vediamo anche in Vacanze alle Hawaii, L'incredibile Hulk, Fantasilandia e Love Boat. Dal 1978 al 1982 è l'imbronciata receptionist di WKRP in Cincinnati, ruolo che la rende popolare e per cui viene candidata a tre Golden Globe e due premi Emmy. Al cinema nel 1983 interpreta Stroker Ace, con Burt Reynolds, che sposa cinque anni dopo e da cui divorzia nel 1993. Il resto della sua carriera si svolge prevalentemente in tv, anche se doppia un personaggio nel film animato Charlie - Anche i cani vanno in Paradiso e interpreta Il mio amico Munchie. La sua ultima apparizione risale al tv movie del 2023Ladies of the '80s: A Divas Christmas, che è un po' un omaggio al periodo delle bionde dai capelli vaporosi e dalla forte personalità, e vede nel cast anche Linda Gray e Morgan Fairchild.

(foto da Wikimedia Commons, di John Matthew Smith, 2019)