Addio a Cindy Williams, indimenticabile Shirley Feeney: il ricordo di Ron Howard, Henry Winkler e Michael McKean

Si è spenta a 75 anni l'attrice Cindy Williams, che con Penny Marshall fu protagonista della sitcom Laverne & Shirley ma che ha lavorato anche al cinema. Il ricordo di Ron Howard, Henry Winkler e Michael McKean.

Da appassionati della sitcom Laverne & Shirley, che tante risate ci ha regalato con la sua strana coppia, interpretata da Penny Marshall e Cindy Williams, siamo addolorati nel comunicare che quest'ultima ha raggiunto la collega e il suo amato Carmine Ragusa (Eddie Mekka) nel Great Beyond, come lo chiamano gli americani. L'attrice, che aveva recitato anche in film di rilievo, è morta dopo una breve malattia il 25 gennaio a Los Angeles (ma la notizia è stata diffusa solo oggi) all'età di 75 anni. Questo l'annuncio sul sito web di Cindy Williams da parte dei figli Zak e Emily: "La scomparsa della nostra cara, spassosa madre Cindy Williams ci ha arrecato una tristezza insormontabile che non può essere espressa a parole. Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e privilegio. Era unica, bella, generosa, e possedeva un brillante senso dell'umorismo e uno spirito scintillante che tutti amavano".

La vita e la carriera di Cindy Williams, attrice e donna brillante e il cordoglio dei colleghi

Conosciamo tutti Cindy Williams come la spensierata ma al tempo stesso riservata Shirley Feeney, personaggio nato dentro Happy Days insieme a quello di Laverne De Fazio (in tutto saranno cinque le loro apparizioni nella serie madre), diventati poi protagonisti dello spinoff Laverne & Shirley, che andò avanti per 8 stagioni e un totale di 178 episodi. La prima apparizione delle due operaie della fabbrica di birra fu in un episodio che le vide alle prese con un doppio appuntamento con Richie (Ron Howard) e Fonzie (Henry Winkler), Tanto fu il successo del duo che lo spinoff, in onda dal 1976 al 1983, ebbe sei nomination al Golden Globe e una agli Emmy. Cindy Williams abbandonò all'ottava stagione perché incinta del primo figlio. Uno dei primi a esprimere il suo cordoglio è stato proprio Henry Winkler, che in una dichiarazione ufficiale ha detto "Cindy è stata mia amica e collega da quando la conobbi sul set di Happy Days nel 1975. Non una volta mi è capitato di incontrarla in cui non sia stata gentile, premurosa e affettuosa. Il talento di Cindy era illimitato. Non c'era un genere in cui non riuscisse. Sono felice di averla conosciuta".

Prima di arrivare al ruolo che la rese popolare, Cindy Williams iniziò la sua carriera televisiva partecipando a telefilm come La tata e il professore, Hawaii Five-O, Cannon, Sulle strade della California, Petrocelli, Chips e molti altri. Al cinema arriva con successo nel 1973, nel ruolo di Laurie Henderson in American Graffiti di George Lucas, che le fa guadagnare una nomination ai BAFTA. Appare anche in La conversazione di Francis Ford Coppola. Ma è nei ruoli brillanti e slapstick che dà il meglio di sé., come dimostra accanto alla collega e amica Penny Marshall. Dopo il successo di Laverne & Shirley torna stabilmente alla televisione, dove continuava a essere attiva. Tra i progetti che stava promuovendo c'è Sami, una serie musicale che si vedrà ad aprile su Prime Video.

La ricorda commosso Ron Howard, che scrive: "La sua intelligenza senza pretese, il suo talento, spirito ed umanità hanno avuto un impatto su tutti i personaggi che ha creato e le persone con cui ha lavorato. Abbiamo lavorato insieme come attori in sei diversi progetti, American Graffiti, un paio di drammi e poi Happy Days e Laverne & Shirley Che fortuna che ho avuto. RIP". Michael McKean, che nella sitcom interpretava Lenny (il cui sodale Squiggy, David Lander, è scomparso due anni fa), ha condiviso un affettuoso aneddoto su Twitter. "Backstage, stagione 1. Io sono dietro le quinte e aspetto la battuta. E' un copione difficile, così diamo il 110% e il pubblico si diverte un mondo (tutte le puntate erano recitate dal vivo, ndr). Cindy mi passa accanto per fare la sua entrata e con un grande, magnifico sorriso, dice: "Lo spettacolo è in ebollizione!". Amen. Grazie, Cindy".

