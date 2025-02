Addio a Brian Murphy, indimenticabile esilarante interprete di George Roper in George e Mildred

News Serie TV

Brian Murphy, l'attore inglese che ci ha fatto tanto ridere interpretando George in George e Mildred, è morto all'età di 92 anni. L'annuncio dalla moglie attrice Linda Regan.

Anni fa, quando Twitter non era ancora stato cancellato con una X, avevamo scoperto con gioia, grazie alla moglie Linda Regan, che cosa facesse il marito Brian Murphy, attore caro anche a tutta una generazione di spettatori italiani, grazie alla sua spassosa interpretazione di George Roper nella serie comica britannica George e Mildred, spin-off a sua volta di Un uomo in casa (entrambe rifatte in seguito dalla tv americana). Oggi, purtroppo, è stata ancora la moglie ad annunciarne la morte, domenica 2 febbraio, all'età di 92 anni, col romantico post che vedete qua sotto, in cui dichiara che il suo amore per lui non morirà mai. I due, nonostante una differenza di età di 17 anni, erano molto uniti. Murphy aveva anche due figli, Trevor e Kevin, da un precedente matrimonio.

My love for you will never die. RIP sweetheart pic.twitter.com/nVVfJ0bJ6J — Linda Regan (@Linda_Regan) February 4, 2025

La carriera di Brian Murphy

Come quasi tutti gli attori britannici, anche Brian Murphy, nativo dell'isola di Wight, aveva iniziato la sua carriera a teatro, dove continuò ad esibirsi negli anni Sessanta e Settanta, apparendo contemporaneamente come guest in varie produzioni televisive britanniche. Al cinema non recita sempre in parti comiche: nel 1971 appare nel ruolo del medico Adam ne I diavoli di Ken Russell, cui segue, sempre col visionario regista, un personaggio nel film successivo, Il Boy Friend. Ma la grande popolarità gli viene dalla tv, prima nella serie Un uomo in casa, dove interpreta il personaggio di George Roper dal 1973 al 1976, per 39 episodi. Tanto è il successo che ottiene insieme a Yootha Joyce, che interpreta l'insofferente e caustica moglie Mildred, da meritare lo spin-off George e Mildred, che inizia nel 1976 e prosegue fino al 1979, interrotto solo dalla morte dell'attrice nel 1980. Murphy, legatissimo alla collega con cui aveva anche condiviso le prime esperienze teatrali, resta molto colpito dall'evento. Negli anni successivi l'attore continua a interpretare serie tv senza mai raggiungere il successo delle precedenti. Nonostante sparisca dai nostri radar, è un volto costante della tv britannica per altri 40 anni. Il suo ultimo lavoro è la serie di podcast Barmy Dale, del 2023. Ma noi gli saremo sempre riconoscenti per quanto ci ha fatto ridere - e continuerà a farlo - col personaggio di George Roper, quel buffo, infingardo, bugiardo, disoccupato e perditempo, bistrattato dalla moglie ambiziosa e insoddisfatta, in una delle coppie di finzione più affiatate ed esilaranti che la tv abbia mai creato.