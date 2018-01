Absentia: La nuova serie tv con Stana Katic su Amazon Prime Video dal 2 febbraio

Se qualche mese fa vi aveva entusiasmato la notizia del ritorno sul piccolo schermo della star di Castle Stana Katic con una nuova serie tv, sarete ancora più felici di sapere che Absentia ha trovato finalmente una collocazione in Italia: i 10 episodi prodotti saranno disponibili dal 2 febbraio sul servizio di video in streaming Amazon Prime Video.

Absentia racconta dell'agente dell'FBI Emily Byrne (Katic), la quale sparisce nel nulla ed è dichiarata morta mentre dà la caccia a uno dei più noti e pericolosi serial killer di Boston. Sei anni più tardi, Emily viene ritrovata in un rifugio immerso in un bosco, semiviva, senza alcun ricordo degli anni passati. Il ritorno alla vita di tutti i giorni non sarà affatto semplice per lei: tornata a casa, scopre che suo marito si è risposato, che suo figlio è stato cresciuto da un'altra donna e, soprattutto, di essere implicata in una serie di terribili omicidi.

Accanto alla Katic recita Patrick Heusinger (Girlfriends' Guide to Divorce) nel ruolo di Nick, il marito di Emily e suo ex collega all'FBI, alle prese con il senso di colpa per aver smesso di cercarla e sentimenti confusi per essersi risposato con un'altra donna. A Nick è assegnato un compito durissimo: portare Emily in custodia come principale sospettata in una serie di omicidi scioccanti. Lei sarà costretta a fuggire per dimostrare la propria innocenza, ma più si avvicinerà alla verità, più metterà in pericolo sé stessa e la sua famiglia.