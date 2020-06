Absentia 3 a luglio su Amazon Prime Video: Il trailer ufficiale della terza stagione

News Serie TV

Il thriller con Stana Katic torna con i nuovi episodi direttamente in streaming.

La nuova avventura dell'agente dell'FBI Emily Byrne di Absentia ha finalmente una data: Amazon Prime Video ha annunciato che il thriller con Stana Katic tornerà in streaming con i nuovi episodi il prossimo 17 luglio. Per l'occasione, il servizio video ha diffuso il burrascoso trailer ufficiale della terza stagione.

Absentia: La trama

Absentia segue l'ex star di Castle nei panni dell'agente dell'FBI Emily Byrne, scomparsa nel nulla mentre era sulle tracce di un noto serial killer. Sopravvissuta a sei anni di torture fisiche e mentali, Emily cerca con difficoltà di ritrovare un equilibrio tra il suo passato e il ruolo di madre. Nella seconda stagione avevamo lasciato la protagonista mentre affrontava le conseguenze dei vari traumi a cui era stata sottoposta e cercava di fare chiarezza sulla sua misteriosa vicenda.

Le anticipazioni della stagione 3 di Absentia

Nella terza stagione, ambientata alcuni mesi dopo i drammatici eventi del secondo ciclo, Emily trascorre gli ultimi giorni della sua sospensione dall'FBI e fa del suo meglio per essere la miglior madre possibile per Flynn. Ma il suo mondo viene stravolto quando un nuovo caso internazionale esplode vicino a loro, minacciando la famiglia che Emily cerca disperatamente di tenere insieme. Lei e l’ex marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), sono costretti ad intervenire tanto che la vita di Nick sarà in pericolo.

Seguendo una scia di eventi sanguinosi, Emily corre contro il tempo per salvare Nick e finisce per scoprire una cospirazione ben più grande di quel che aveva immaginato. Di fronte alle resistenze dell’FBI alla sua richiesta di cercare Nick, decide di prendere in mano la situazione e studia un piano rischioso che la porterà a fronteggiare Colin Dawkins (Geoff Bell), l’uomo che potrà finalmente condurla all’ex marito. Con l’aiuto della sua mentore all’FBI Rowena Kincade (Josette Simon) mette in piedi un brillante stratagemma e parte con l’agente speciale Cal Isaac (Matthew Le Nevez) affrontando un pericoloso viaggio che la porterà lontana da Boston, mettendola alla prova come mai prima e costringendola a ricominciare a fidarsi degli altri, ad amare e a capire qual è davvero il suo posto nel mondo, dopo tutto ciò che ha passato.