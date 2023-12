ABC chiude Station 19: La stagione 7 sarà l'ultima per lo spin-off di Grey's Anatomy

News Serie TV

La serie tv tornerà in onda negli Stati Uniti a marzo, con soli 10 episodi.

Incredibilmente, una delle serie tv più seguite di ABC si concluderà la prossima primavera. La settima stagione di Station 19, l'emergency drama su una squadra di vigili del fuoco di Seattle nato da una costola di Grey's Anatomy, sarà l'ultima. La decisione, presa quando sono da poco iniziate le riprese dei nuovi episodi, in ritardo a causa dei recenti scioperi di Hollywood, "permetterà ai produttori di creare un finale adeguato" per la serie.

"Per sette stagioni, Station 19 è stata un elemento fondamentale della programmazione di ABC grazie all'incredibile visione di Shonda Rhimes e Betsy Beers, ai personaggi amati e alla narrazione avvincente", ha dichiarato il presidente di Disney Television Group Craig Erwich in un comunicato. "Con Zoanne Clack e Peter Paige al timone della prossima stagione d'addio, ci aspettiamo così tanto, in particolare la celebrazione del fondamentale centesimo episodio della serie".

La settima e ultima stagione, in onda negli Stati Uniti dal 14 marzo (in Italia a seguire su Disney+), si comporrà di soli 10 episodi, per le stesse ragioni di cui vi parlavamo poc'anzi. Con una media di 5,2 milioni di spettatori e un rating nel target demografico 18-49 dello 0.7, la scorsa stagione Station 19 è stata la seconda serie drammatica più vista di ABC insieme con The Rookie, dietro a Grey's Anatomy. Rispetto all'anno precedente, però, i dati d'ascolto sono stati più bassi del 15 e 22 percento rispettivamente.