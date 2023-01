Abbott Elementary: La comedy vincitrice del Golden Globe rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

La serie di Quinta Brunson ambientata in una scuola elementare di Philadelphia si è meritata un rinnovo anticipato dopo la vittoria come miglior comedy.

La triplice vittoria ai Golden Globe non poteva che portare bene ad Abbott Elementary. La comedy più accalamata della tv americana è stata prontamente rinnovata da ABC per una terza stagione. In Italia, lo ricordiamo, la prima stagione è disponibile in streaming su Disney+ (e, se non l'avete ancora vista, vi consigliamo di recuperarla assolutamente).

La trama e il cast

In Abbott Elementary Quinta Brunson interpreta l'insegnante idealista Janine, che lavora duramente per migliorare le cose per i suoi studenti in una scuola pubblica di Philadelphia che, come molte, riceve ben pochi finanziamenti. Tyler James Williams interpreta il collega insegnante (e possibile interesse amoroso) Gregory, mentre Janelle James è la superficiale preside della scuola, Ava. Sheryl Lee Ralph, Chris Perfetti e Lisa Ann Walter interpretano gli altri insegnanti della scuola.

Finora, in questa stagione, Abbott Elementary negli Stati Uniti ha attirato una media di 3,9 milioni di spettatori totali con un rating di 0,8 nel target demografico 18-49 anni, un risultato sostanzialmente in linea con i numeri della prima stagione.

Il successo di Abbott Elementary

Il rinnovo è arrivato a meno di 24 ore dal trionfo della serie ai Golden Globe. La comedy si è portata a casa ben 3 globi d'oro: quello a Quinta Brunson come migliore attrice protagonista in una serie musical o comedy, a Tyler James Williams come migliore attore non protagonista in una serie musical, comedy o drama e quello per la Miglior serie comedy o musical. Inoltre, poco dopo, Abbott Elementary ha ottenuto anche due nomination ai SAG Award, per Brunson e per il cast.

"Questo rinnovo è un meritato fiore all'occhiello per Quinta Brunson, Justin Halpern, Patrick Schumacker e Randall Einhorn, così come per il resto del cast e della troupe di Abbott Elementary", ha dichiarato Channing Dungey, presidente e CEO di Warner Bros Television. “Ogni settimana, questo talentuoso gruppo di artisti celebra i veri eroi non celebrati: gli insegnanti delle scuole pubbliche. E, come ciliegina in più sulla torta, il nostro gruppo preferito di insegnanti è stato onorato questa mattina con due nomination agli Screen Actors Guild Award e ieri sera con tre Golden Globe. Abbott Elementary è il dono che continua a dare soddisfazioni, e non vedo l'ora di vedere molti altri magnifici episodi di questa serie brillante, autentica e semplicemente divertente".