Aaron Paul nella stagione 3 di Westworld

Premiato con tre Emmy per il suo ruolo in Breaking Bad e negli ultimi anni il protagonista di The Path, Aaron Paul si è unito al cast del drama sci-fi di HBO Westworld. Lo annuncia Deadline, precisando che l'attore interpreterà un misterioso ruolo regolare.

"Mi sento come se fossi in un sogno, Dolores. Puoi svegliarmi da questo sogno? Sono felice e onorato di poter rivelare finalmente questo mio piccolo segreto", ha commentato Paul su Instagram. "Grazie Jonah [Nolan], Lisa [Joy] e tutte le persone in Westworld per avermi dato la possibilità di venire a giocare nel vostro parco. Ci vedremo tutti molto presto".

Per l'ex Jesse Pinkman si tratta del secondo ingaggio dopo la cancellazione di The Path a Hulu. L'attore ha firmato anche con Apple per un ruolo da co-protagonista - quello di un assassino - nel thriller di Reese Witherspoon Are You Sleeping.