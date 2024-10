A Thousand Blows: Il teaser trailer della nuova serie dell'ideatore di Peaky Blinders

News Serie TV

Ambientato nel pericoloso mondo della boxe illegale nella Londra vittoriana del 1880, il drama coinvolge nel cast tra gli altri Stephen Graham, Malachi Kirby ed Erin Doherty.

Disney+ ha diffuso il teaser trailer di A Thousand Blows, una nuova serie che porta la firma dell'acclamato ideatore di Peaky Blinders Steven Knight e che arriverà in streaming nel 2025 con una prima stagione di 6 episodi. Guardatelo qui sotto e, nell'attesa, scoprite tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast.

La trama di A Thousand Blows

A Thousand Blows è ambientata nel pericoloso mondo della boxe illegale nella Londra vittoriana del 1880. Il teaser trailer mostra per la prima volta Malachi Kirby (Anansi Boys, Radici) nei panni di Hezekiah Moscow, che dalla Giamaica si trova immerso nel vibrante e violento melting pot dell'East End londinese post-rivoluzione industriale. Trascinato nel ventre criminale della fiorente scena del pugilato, incontra Mary Carr, interpretata da Erin Doherty (The Crown), leader delle Forty Elephants – la famigerata gang londinese tutta al femminile – mentre entrambi si trovano a lottare per la sopravvivenza nelle strade. Quando Hezekiah affina le sue nuove abilità, si scontra con Sugar Goodson, interpretato da Stephen Graham (Boardwalk Empire), un pugile esperto e pericoloso, e i due sono presto coinvolti in un'intensa rivalità che si estende ben oltre il ring.

Il resto del cast e i personaggi

L'ampio cast comprende Francis Lovehall nel ruolo del migliore amico di Hezekiah, Alec Munroe, Jason Tobin in quello di Mr Lao e James Nelson-Joyce nei panni di Edward “Treacle” Goodson. Fanno parte delle The Forty Elephants Hannah Walters nel ruolo di Eliza Moody, Darci Shaw in quello di Alice Diamond, Nadia Albina nei panni di Verity Ross; Morgan Hilaire è Esme Long, Jemma Carlton interpreta Belle Downer e Caoilfhionn Dunne è Anne Glover. Il cast include inoltre Susan Lynch nel ruolo di Jane Carr, Daniel Mays in quello di William “Punch” Lewis, Adam Nagaitis nei panni del Conte di Lonsdale, Gary Lewis in quelli di Jack Mac; Tom Davis interpreta Charlie Mitchell e Robert Glenister è Indigo Jeremy.

Steven Knight è produttore esecutivo della serie e l'ha scritta insieme a un team che comprende Ameir Brown, Insook Chappell, Harlan Davies e Yasmin Joseph. Tinge Krishnan e Nick Murphy sono i registi e produttori esecutivi insieme ad Ashley Walters e Coky Giedroyc.