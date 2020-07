A Suitable Boy: Lo splendido trailer della miniserie BBC basata sul romanzo di Vikram Seth

News Serie TV

Il drama di 6 episodi è diretto dalla regista di Monsoon Wedding: Matrimonio indiano Mira Nair.

La rete britannica BBC ha diffuso il trailer di A Suitable Boy, attesa produzione originale basata sul famoso romanzo omonimo dello scrittore e poeta indiano Vikram Seth, in Italia meglio conosciuto con il titolo Il ragazzo giusto.

La storia di A Suitable Boy

Diretto dalla nominata a due BAFTA Mira Nair (Monsoon Wedding: Matrimonio indiano), la quale ha lavorato al progetto con lo sceneggiatore di House of Cards e I miserabili Andrew Davies e lo stesso Seth, il drama di 6 episodi è descritto come "una cronaca umana, divertente, politica e sexy dell'India". La storia si concentra su Lata (interpretata da Tanya Maniktala), una vivace studentessa universitaria cresciuta nel nord del Paese. Sono i primi anni '50 e l'India si sta ritagliando un'identità propria come nazione indipendente, grazie alle sue prime elezioni democratiche. Mentre sua madre Rupa si sforza di organizzare il matrimonio della figlia minore, Lata si rifiuta di essere influenzata tanto da lei quanto dal fratello supponente Arun, entrambi i quali insistono affinché faccia una scelta tra i suoi tre pretendenti. Da qui, il quadro si allarga e accoglie un'intera genealogia di personaggi - uomini e donne che vivono, lavorano, si scontrano, si amano, intrecciando le loro avventure e i loro sentimenti agli avvenimenti storici e politici del loro Paese sontuosamente magico e drammaticamente povero, saggio e dissennato, antichissimo e bambino.

In onda nel Regno Unito dal 26 luglio, la miniserie non ha ancora una data in Italia.