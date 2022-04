A Small Light: Liev Schreiber sarà il padre di Anna Frank nella miniserie di Disney+

News Serie TV

La star di Ray Donovan raggiunge gli altri membri del cast Bel Powley e Joe Cole.

Reduce dalla lunga esperienza di Ray Donovan, per la quale ha ricevuto diverse nomination sia all'Emmy che al Golden Globe, Liev Schreiber reciterà nei panni di Otto Frank, il padre di Anna Frank, in A Small Light, prossima miniserie di National Geographic per il servizio streaming Disney+.

La trama di A Small Light

Scritto da Joan Rater e Tony Phelan (Grey's Anatomy), il drama di otto episodi segue Bel Powley (The Morning Show) nei panni di Miep Gies, la donna olandese che ha aiutato Otto Frank e la sua famiglia a nascondersi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. La segretaria di Otto, Miep ha tenuto segreto il suo lavoro eroico agli amici e alla famiglia mentre lottava con le pressioni quotidiane del lavoro, la vita di tutti i giorni in tempo di guerra sotto l'occupazione nazista e un nuovo matrimonio.

Joe Cole (Peaky Blinders) interpreterà Jan, il marito di Miep, che l'ha aiutata a nascondere i Frank (Otto, sua moglie Edith, le figlie Anna e Margot e altri quattro bambini) per due anni. Dopo la morte di Anna, Miep ha trovato il suo diario e lo ha conservato, regalandolo a Otto quando lui è tornato da Auschwitz. Il diario di Anna Frank è stato poi pubblicato in tutto il mondo, diventando una testimonianza senza tempo della resilienza dello spirito umano, anche di fronte a un male indicibile.