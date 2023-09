A Murder at the End of the World: Emma Corrin e un mistero ai confini del mondo nel trailer ufficiale della serie

News Serie TV

La miniserie thriller, dai creatori di The OA, debutterà negli Stati Uniti su FX e Hulu a novembre.

FX e Hulu hanno diffuso il trailer ufficiale di A Murder at the End of the World, miniserie che vede come protagonista la candidata all'Emmy per The Crown Emma Corrin nel ruolo di una giovane investigatrice dilettante e hacker alle prese con un omicidio durante uno strambo ritiro spirituale. Negli Stati Uniti la serie uscirà il 14 novembre mentre in Italia arriverà prossimamente, presumibilmente su Disney+.

La trama di A Murder at the End of the World

Creata dagli ideatori di The OA Brit Marling e Zal Batmanglij, A Murder at the End of the World (precedentemente nota con il titolo Retreat) si presenta come un mystery drama di 7 episodi incentrato su Darby Hart (Corrin), un'investigatrice dilettante della Generazione Z e un'hacker esperta di tecnologie che, insieme ad altri otto ospiti, viene invitata da un solitario miliardario (Clive Owen, The Knick) a partecipare a un ritiro in un luogo remoto e affascinante. Quando uno degli ospiti viene trovato morto, Darby deve usare tutte le sue abilità per dimostrare che si è trattato di un omicidio, contro una marea di interessi contrastanti e prima che l'assassino colpisca ancora.

"A volte mi chiedo: sarebbe stato meglio non andare?", si chiede Darby nel trailer che vedete sopra. "Ci penso come al lancio di una moneta, quando la tua vita può andare in un modo o nell'altro. Quando sei intrappolato alla fine del mondo, non puoi tornare indietro. Nessuna via d'uscita", aggiunge.

Il resto del cast

Oltre a Corrin e Owen, il cast della miniserie comprende Raúl Esparza (Law & Order: Unità Speciale), Jermaine Fowler (Il principe cerca figlio), Harris Dickinson (La ragazza della palude), Alice Braga (Regina del Sud), Joan Chen (Marco Polo) e la stessa ci-creatrice Brit Marling.