A Discovery of Witches 3: Da domani su Sky e in streaming su NOW la stagione finale della serie fantasy

Parte venerdì 7 gennaio la terza e ultima stagione del drama Sky Original con Teresa Palmer e Matthew Goode: ecco il trailer ufficiale.

Esce anche in Italia, in contemporanea con la messa in onda nel Regno Unito, la terza e ultima stagione di A Discovery of Witches, l'apprezzata serie gothic fantasy tratta dalla saga best seller di Deborah Harkness, Trilogia delle anime. Domani sera su Sky Serie alle 21:15 e in streaming su NOW arrivano i primi due episodi del capitolo finale (che conta in tutto 7 episodi: il terzo e il quarto saranno disponibili il 14 gennaio e gli ultimi 3 il 21 gennaio). Ecco un assaggio di ciò che ci aspetta nel trailer ufficiale sottotitolato in italiano che potete vedere qui sotto.





A Discovery of Witches: Le anticipazioni e la trama dell'ultima stagione

Al centro dell'ultimo capitolo della saga c'è sempre l'amore eterno tra Diana (Teresa Palmer), una strega potentissima, e Matthew (Matthew Goode), affascinante vampiro dalla storia centenaria, che hanno viaggiato nel tempo e nello spazio pur di proteggere la loro storia d’amore e i segreti dell’universo magico. In questi ultimi episodi la posta in gioco si fa sempre più alta. Dopo la parentesi ambientata nell'Inghilterra dell'epoca elisabettiana, i protagonisti faranno ritorno dal 1590 ai giorni nostri affrontando tutto ciò che si erano lasciati alle spalle.

Nel trailer vediamo quella che per loro è una gioiosa attesa ma per i nemici è una minaccia senza precedenti: Diana è incinta e il figlio di un vampiro e una strega potrebbe essere portatore di un potere imprevedibile e dirompente. Il loro obiettivo sarà recuperare le pagine mancanti del Libro della Vita per salvare la creatura, il cui futuro è seriamente in pericolo. Tornati a casa, però, scoprono che i loro amici e le loro famiglie sono stati attaccati dai loro nemici. Lo scontro con Peter Knox e Gerberto d' Aurillac è ormai inevitabile: non ci si può tirare indietro, perché in gioco c'è il destino di demoni, vampiri e streghe.