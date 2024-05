A casa di Raven cancellata dopo 6 stagioni, il teaser trailer di South Park: La fine dell'obesità e alte news in breve

News Serie TV

Inoltre, nuove aggiunte ai cast della stagione 2 di Found e del crime drama The Hunting Party.

Non ci sarà una nuova stagione di A casa di Raven. La serie per ragazzi con protagonista Raven-Symoné, secondo spin-off del cult dei primi anni 2000 Raven, è da ritenersi conclusa con l'ultimo episodio della sesta stagione andato in onda negli Stati Uniti lo scorso settembre. Lo riporta Deadline, secondo il quale però non tutto è perduto: l'attrice e produttrice esecutiva ha firmato un nuovo accordo pluriennale con Disney che prevede lo sviluppo di nuovi progetti per la tv e lo streaming, tra cui Alice in the Palace, spin-off di A casa di Raven del quale è stato ordinato l'episodio pilota.

Alice in the Palace si concentra su Alice, la giovane cugina di Raven interpretata per la prima volta in A casa di Raven (Raven's Home nella versione originale) da Mykal-Michelle Harris. La potenziale serie la vede tornare in Inghilterra e riunirsi con la duchessa Clementine (anch'essa interpretata dalla Harris), un giovane membro della famiglia reale che le assomiglia perfettamente. Nel processo, Clementine ha un assaggio divertente della vita "normale", mentre Alice ha un assaggio degli aspetti più belli della vita "regale".

Gli ideatori di A casa di Raven Jed Elinoff e Scott Thomas scriveranno la nuova serie e ne saranno i produttori esecutivi con Raven-Symoné. Quest'ultima darà il suo contributo anche come regista.

South Park: Il teaser trailer dello speciale La fine dell'obesità

Paramount+ ha diffuso il teaser trailer del settimo speciale dell'irriverente serie animata South Park. Disponibile in streaming dal 25 maggio, South Park: La fine dell'obesità racconta come l'omonima cittadina del Colorado è influenzata dalla crescente popolarità dei farmaci dimagranti a base di semaglutide come Ozempic, Mounjaro e Wegovy. Quando a Cartman viene negato l'accesso al farmaco che cambia la vita, lui e i suoi amici entrano in azione.

Found arruola Michael Cassidy nella stagione 2

Visto l'ultima volta in Attrazione fatale e meglio conosciuto per i suoi trascorsi in The O.C. e Men at Work, Michael Cassidy ha ottenuto un ruolo ricorrente nella seconda stagione del crime drama di NBC Found. L'attore vestirà i panni di uno specialista nel sostegno all'elaborazione del lutto con legami controversi con il passato della protagonista, Gabi (Shanola Hampton). L'uomo torna nel suo mondo per aiutare in più di un modo.

Josh McKenzie da La Brea a The Hunting Party

Josh McKenzie cambia serie ma resta a NBC. Dopo tre stagioni ne La Brea, l'attore ha firmato nuovamente con la rete per uno dei ruoli principali nel nuovo crime drama The Hunting Party. La storia ruota attorno a una squadra di investigatori messa insieme per rintracciare e catturare gli assassini più pericolosi del Paese, tutti appena evasi da una prigione top secret che non dovrebbe esistere. McKenzie interpreterà Shane Florence. Altruista, sincero e carismatico, lui è un ex soldato che ha servito in Iraq e che ora lavora come guardia carceraria nella struttura altamente riservata. L'attore raggiunge gli altri membri del cast annunciati finora Melissa Roxburgh (Manifest), Patrick Sabongui (The Flash) e Sara Garcia (Ride).