9-1-1: Un tornado di api assassine si abbatte su Los Angeles nel trailer della stagione 8

22 milioni di api invaderanno i cieli di Los Angeles nell'episodio d'apertura della nuova stagione.

Nel corso degli anni, in 9-1-1, la popolazione di Los Angeles ne ha viste di tutti i colori, ma nulla avrebbe potuto prepararla a quello che si scatenerà nell'episodio inaugurale della stagione 8. ABC, su cui l'appuntamento è fissato per il 26 settembre, lo chiama "bee-nado". Un enorme sciame di api assassine che metterà in pericolo migliaia di persone, inclusi gli stessi soccorritori chiamati ancora una volta a salvare la situazione... dall'occhio del ciclone.

9-1-1: L'emergenza che aprirà la stagione 8

Come rivela il trailer diffuso dalla rete americana, l'enorme emergenza che aprirà la stagione 8 di 9-1-1 inizierà quando Maddie (interpretata da Jennifer Love Hewitt) risponderà a una richiesta d'aiuto per un camion che, coinvolto in un incidente stradale, ha rilasciato i 22 milioni di api che stava trasportando. Abbastanza per uccidere 44,000 persone. Proprio così, perché se una o poche punture d'ape non sono pericolose per la vita di un normale essere umano, nessuno può sopravvivere a centinaia di attacchi.

Come accaduto in passato, 9-1-1 e i suoi protagonisti affronteranno l'emergenza prendendosi tutto il tempo necessario - ben tre episodi, questa volta. Nel frattempo, come se le api assassine non fossero sufficientemente preoccupanti, i pompieri e i paramedici dovranno fare i conti con il ritorno dell'ex capitano Gerrard (Brian Thompson), dopo che Bobby (Peter Krause) ha rassegnato le dimissioni alla fine della stagione precedente, salvo tornare sui propri passi poco dopo. Troppo tardi, evidentemente.