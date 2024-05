9-1-1: Un membro della troupe muore in un incidente stradale dopo un turno notturno di 14 ore

News Serie TV

La tragedia è avventura lo scorso sabato. Ecco le dichiarazioni dello studio e del sindacato.

Lo scorso sabato, un membro della troupe della serie di successo di ABC 9-1-1 ha perso la vita in un incedente stradale mentre tornava a casa dopo un turno di lavoro notturno di 14 ore. Rico Priem, assistente del caposquadra degli elettricisti, addetto all'illuminazione e alle attrezzature, era considerato un veterano del suo mestiere e nel corso degli anni aveva lavorato anche in Major Crimes, Six Feet Under, Deadwood e numerosi film, tra cui Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli e Star Trek.

9-1-1: Il ricordo di Rico Priem

L'auto di Priem stava viaggiando su un'autostrada dopo aver lasciato il set a Pomona, in California. Il suo turno era iniziato la sera di venerdì 10 maggio e si era protratto fino alla mattinata di sabato 11 maggio. Priem era un membro del sindacato IATSE, riservato tra gli altri ai tecnici del cinema, il quale in una nota ha affermato: "Siamo pienamente impegnati per la sicurezza e il benessere di tutti i nostri membri ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Rico Priem. I lavoratori hanno la ragionevole aspettativa di poter andare al lavoro e tornare a casa sani e salvi. Nessuno dovrebbe trovarsi in circostanze pericolose mentre cerca di guadagnarsi da vivere".

La notizia della tragica morte di Priem è stata commentata anche da 20th Television, lo studio che produce la serie. "A nome dello studio e di tutti a 9-1-1, mandiamo le nostre più sincere e profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Rico Priem", si legge nella nota. Matthew Loeb, presidente internazionale di IATSE, ha detto che il sindacato è "scioccato e profondamente rattristato da questa tragica perdita. Stiamo lavorando per sostenere la famiglia del nostro membro, i suoi compagni e colleghi. La sicurezza in tutti gli aspetti del lavoro svolto dai nostri membri è la nostra massima priorità e daremo il nostro contributo a qualsiasi indagine in ogni modo possibile".

In un post condiviso su Instagram, Nina Moskol, collega di Priem in 9-1-1, ha scritto di aver lavorato con lui giovedì sera e di aver parlato in quell'occasione dei suoi piani per il futuro, dal momento che era prossimo al pensionamento. "Aveva già pianificato la sua vita per la pensione, incluso trascorrere del tempo con sua moglie, guardare crescere il suo pronipote, guidare la sua amata Harley e persino restare in contatto con i suoi amici. Era così entusiasta di ciò che aveva imparato sul pensionamento da voler tramandare la sua esperienza a livello locale" ha scritto Moskol, definendo poi Priem "un uomo meraviglioso, carismatico, vibrante, legato alle persone di ogni show".