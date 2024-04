9-1-1 rinnovata per un'ottava stagione

News Serie TV

La notizia del rinnovo precede il 100° episodio della serie, anche un crossover con The Bachelor.

Dopo gli ottimi numeri dei suoi primi episodi su ABC, tali da permetterle di sorpassare l'intramontabile Grey's Anatomy rendendola la nuova serie più vista della rete, l'emergency drama 9-1-1 può già festeggiare il rinnovo per un'ottava stagione. Una bella notizia per il team e i fan che arriva alla vigilia dell'importante traguardo dei 100 episodi.

9-1-1 continua con la stagione 8

Un tempo in onda sulla concorrente FOX, lo scorso 14 marzo, 9-1-1 ha debuttato su ABC con 4,93 milioni di spettatori, registrando subito una crescita delle medie d'ascolto del 5%. Grazie alla catalizzante storia del disastro della nave da crociera, un omaggio al film L'avventura del Poseidon, gli ascolti sono cresciuti fino ai 5,53 milioni della scorsa settimana, ovvero il pubblico più numeroso attratto dalla serie dal maggio del 2021, quando andò in onda il finale della quarta stagione. È stato calcolato inoltre che il primo episodio della settima stagione è stato visto nei primi sette giorni di disponibilità da 11,76 milioni di spettatori attraverso tutte le piattaforme su cui era disponibile. Per trovare in un risultato migliore bisogna tornare indietro di quasi due anni.

Al momento non si hanno indicazioni su quando i nuovi episodi della stagione 7 saranno disponibili anche in Italia, dapprima in streaming su Disney+. Come per gran parte delle serie broadcast in onda questa stagione, si tratta di un numero considerevolmente inferiore di episodi - in questo caso soltanto 10 -, quale conseguenza degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood dello scorso anno. Il 100° episodio della serie, in onda su ABC domani, sarà caratterizzato da un insolito crossover con il dating show di successo della rete The Bachelor.