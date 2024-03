9-1-1, la stagione 7 includerà un crossover piuttosto insolito: Ecco di cosa si tratta

News Serie TV

La serie di successo è appena tornata in tv con la settima stagione, la prima in onda su ABC.

E il premio per il crossover più creativo va a... 9-1-1. L'emergency drama di successo, da quest'anno in onda negli Stati Uniti su ABC (e non più sulla FOX), sta facendo parlare di sé perché un prossimo episodio dell'appena avviata stagione 7 creerà una sinergia con il meno scontato degli altri show in onda sulla rete: The Bachelor, che per chi non lo conoscesse è un dating show à la Uomini e Donne molto popolare oltreoceano.

9-1-1 incontra The Bachelor

L'anticipazione arriva dalla star della serie Oliver Stark, interprete del vigile del fuoco Buck. In una recente intervista con People, l'attore ha spiegato che non si tratta di un "crossover diretto, ma c'è quella sensazione. C'è un'emergenza molto divertente, e non è necessariamente la più grande in termini di spettacolo. Nel quinto episodio della stagione, ce n'è una che tocca un altro show di ABC. Sono davvero emozionato perché penso che sarà una cosa bella da vedere". Il sito di gossip ha poi pubblicato una fotografia che mostra un'ambulanza di 9-1-1 parcheggiata fuori dalla villa di The Bachelor.

Al momento non è chiaro come la storia di 9-1-1 incrocerà il dating show di ABC, né se l'attuale suo "tronista", Joey Graziadei, apparirà nell'episodio. Quest'ultimo, un insegnante di tennis, è alla ricerca dell'amore della sua vita dopo aver partecipato come corteggiatore allo spin-off The Bachelorette.