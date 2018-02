9-1-1: La nuova serie tv di Ryan Murphy in streaming su NOW TV

Una delle novità di maggior successo di questo inizio d'anno, 9-1-1, disponibile in streaming senza contratto su NOW TV con un nuovo episodio ogni martedì, è l'ultima creazione di Ryan Murphy, uno degli autori e produttori più prolifici della tv americana, attualmente anche dietro le quinte delle altrettanto acclamate American Horror Story e American Crime Story, e in passato per FOX anche ideatore di Glee. Questa volta Murphy esplora un filone molto amato dal pubblico, quello dei procedurali incentrati sugli operatori di primo soccorso, coinvolgendo com'è solito fare alcuni tra gli interpreti più apprezzati del panorama televisivo, inclusa qualche sua vecchia conoscenza.

Un drama che si distingue per la sua narrazione fortemente d'impatto, 9-1-1 narra le avventure professionali di un gruppo di operatori di primo soccorso di Los Angeles, esplorando al tempo stesso le loro vite private. Uomini e donne chiamati nelle situazioni più scioccanti, imprevedibili, intense ed emozionanti, i quali mettono le proprie vite in pericolo per salvare il prossimo. Angela Bassett, vista più volte in American Horror Story, interpreta il sergente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Athena Grant; Peter Krause, reduce dalla lunga esperienza di Parenthood, e ancora prima in Six Feet Under, è il capitano dei vigili del fuoco Bobby Nash; Connie Britton, che ha lasciato Nashville, li affianca nei panni di Abby Clark, un'operatrice del 911, il numero unico d'emergenza che dà il titolo alla serie. Negli USA il successo è stato immediato, e con 9 milioni di spettatori ogni settimana la serie si è guadagnata velocemente il rinnovo per una seconda stagione.

9-1-1 nasce con l'obbiettivo di raccontare situazioni ispirate da fatti realmente accaduti e di rendere onore al prezioso lavoro che ogni giorno svolgono migliaia di operatori, sebbene non sempre tutte le emergenze vadano a buon fine. Solo nel primo episodio troviamo rapine a mano armata, un neonato gettato nello scarico e il collo di una donna stretto da uno dei suoi serpenti giganti. Nell'ideazione della serie, Murphy ha raccontato di aver tratto ispirazione da un terribile episodio capitato al figlio Ford, che nel cuore della notte aveva smesso di respirare. Dopo aver chiamato il 911, i soccorsi si sono presentati all'istante e con incredibile calma lo hanno rianimato. "Se non fossero intervenuti, a mio figlio non sarebbe stato diagnosticato un blocco alla trachea. Lo avremmo perso. La mia serie la dedico ai salvatori di Ford", ha detto.