8 Mile: 50 Cent ed Eminem lavorano a una serie tv basata sul film del 2002

L'adattamento sarà con ogni probabilità un prequel della pellicola diretta da Curtis Hanson.

Sempre più impegnato in tv, non solo con i vari spin-off di Power ma anche con il crime drama BMF, per il quale sono da poco in sviluppo tre spin-off, Curtis '50 Cent' Jackson sta collaborando con un altro celebre rapper e attore, Eminem, allo sviluppo di un adattamento televisivo del film semi-autobiografico del 2002 8 Mile, nel quale quest'ultimo ha interpretato un giovane aspirante rapper bianco che cerca di sfondare nel mondo dell'hip hop ma deve fronteggiare problemi familiari e un quartiere difficile nella Detroit negli anni '90.

"Ci stiamo lavorando. Sarà grandiosa... Non ho nessun dubbio al riguardo" ha detto 50 Cent in un'intervista con BigBoyTV, aggiungendo che convincere Eminem ad unirsi al progetto è stata la parte più facile. Il rapper ha aggiunto che "sarà una versione moderna" nata dal desiderio di "mostrare e offrire molti più dettagli", "retroscena" che non si conoscono, soprattutto sul periodo in cui il protagonista, Jimmy, era un adolescente.

Il film diretto da Curtis Hanson è stato un successo al botteghino e, subito dopo, la sua colonna sonora ha dominato le classifiche di Billboard, vincendo anche un Oscar per la migliore canzone originale, Lose Yourself.