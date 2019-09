1994: video intervista a Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino

News Serie TV

Tre protagonisti e un triangolo che si fa ancora più interessante nell'imminente terza stagione.

Molti dei personaggi di 1992, primo capitolo della serie Sky su anni cruciali della storia italiana, sono ormai entrati in politica ed eletti in Parlamento in questa conclusione della trilogia, 1994. Un capitolo atteso, perché pone di fronte a responsabilità collettive singole personalità spesso poco attente alla ricaduta sugli altri delle loro mosse senza scrupoli.

Esempio perfetto è quello di tre protagonisti che sono anche un triangolo sentimentale. Quello composto dall'ex soubrette Miriam Leone, dal vendicatore ex rugbista leghista Guido Caprino, abituato a risolvere i problemi in maniera spiccia, e il grande tessitore nell'ombra di trame, l'ex Publitalia '80 Stefano Accorsi.

Occasione quindi da non perdere quella di sentire le loro ragioni in questa intervista video che ci accompagna verso la prima puntata di 1994, prevista per il 4 ottobre.