1994 su Sky dal 4 ottobre: Il trailer della nuova miniserie con Stefano Accorsi

Questi nuovi episodi concluderanno la storia degli anni che hanno cambiato il Paese tra la Prima e la Seconda Repubblica.

Sky ha diffuso il trailer di 1994, capitolo finale della serie di Sky Original, prodotta da Wildside, incentrata sugli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo tra Prima e Seconda Repubblica. Atteso su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV per il 4 ottobre, il drama riporta Stefano Accorsi nuovamente nei panni di Leonardo Notte e Miriam Leone in quelli di Veronica Castello.





Siamo nell'anno della restaurazione. Leonardo ha capito che conquistare il potere è difficile, ma mantenerlo lo è ancora di più. Lo stesso vale per Pietro Bosco (Giudo Caprino): sebbene ora abbia un ufficio al Viminale, non riesce ad abbandonare i suoi vecchi difetti, né a dimenticare l'unica donna che abbia davvero amato. Veronica. Lei deve decidere chi sarà il suo compagno per tutta la vita, ma capisce che non vuole più essere solo la donna di uomini potenti e inizia a giocare in prima persona la partita per il potere, diventando una parlamentare. Ritroviamo inoltre il PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro (Antonio Gerardi), ancora impegnato nella sua battaglia, così come Paolo Pierobon nei panni di Silvio Berlusconi.

Nata da un'idea di Accorsi, che ha preso parte allo sviluppo creativo, 1994 è diretta da Giuseppe Gagliardi, già dietro la macchina da presa di 1992 e 1993, e da Claudio Noce (Non uccidere).