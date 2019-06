1994: Stefano Accorsi e Miriam Leone tornano nella serie Sky, ecco il primo teaser trailer

Sky Italia ha rilasciato oggi il primo teaser trailer di 1994, capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato il nostro Paese a cavallo tra Prima e Seconda Repubblica, raccontati attraverso gli occhi e le storie di persone comuni la cui vita si intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che ha segnato la prima metà degli anni '90.





In onda prossimamente, la miniserie diretta da Giuseppe Gagliardi e Claudio Noce riporta sullo schermo Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino, nuovamente nei panni di Leonardo Notte, Veronica Castello e Pietro Bosco, personaggi da loro già interpretati nelle precedenti 1992 e 1993. Un anno dopo, l'Italia sta per cambiare per sempre. Lo sa bene Leonardo, che ha capito quanto conquistare il potere sia difficile, sebbene mantenerlo sembri esserlo ancora di più. Lo stesso vale per Pietro: anche ora con un ufficio al Viminale, lui non riesce ad abbandonare i suoi vecchi difetti, né a dimenticare l'unica donna che ha davvero amato. Ovvero, Veronica, chiamata a decidere quale sarà il suo compagno di vita, capendo nel frattempo che non vuole essere più solo la donna di uomini potenti ma cominciare a giocare in prima persona la partita per il potere, diventando una parlamentare.

Completano il cast di 1994 Antonio Gerardi, nuovamente nei panni del PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro, Paolo Pierobon in quelli di Silvio Berlusconi e Giovanni Ludeno di Dario Scaglia. La miniserie è una creazione di Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo basandosi su un'idea di Accorsi ed è prodotta da Wildside.