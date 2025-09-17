17 Sundays dà due figli a Christopher Meloni, il trailer ufficiale di Splinter Cell: Deathwatch e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, Dougray Scott sarà Hans Christian Andersen in una serie tv e data e trailer ufficiale della stagione 2 dell'anime Ranma1/2.

Reduce da Vikings: Valhalla, Sam Corlett reciterà nella nuova serie dell'ideatore di This Is Us Dan Fogelman ambientata nel mondo della NFL, intitolata provvisoriamente 17 Sundays. Al cast del drama sportivo si è unito anche Tanner Zagarino, visto invece ne L'estate nei tuoi occhi.

Stando ai pochi dettagli al momento disponibili, 17 Sundays esplora le dinamiche di una famiglia multigenerazionale. Come sappiamo dalle notizie precedenti, la star di Law & Order: Organized Crime Christopher Meloni interpreterà il coach della squadra di football al centro della serie, mentre William H. Macy (Shameless) sarà Hank Durkin, il proprietario della stessa squadra. Inoltre, la veterana di This Is Us Mandy Moore ha ottenuto il ruolo di Lauren, la figlia di Hank e la sua apparente erede.

Secondo Dealdine, Corlett e Zagarino interpreteranno i figli del personaggio di Meloni, rispettivamente il minore, che sarà una presenza regolare, e il maggiore, una presenza ricorrente.

Il trailer ufficiale di Splinter Cell: Deathwatch

"Sam Fisher è tornato e stavolta la missione è personale". Con queste parole Netflix ha presentato il trailer ufficiale di Splinter Cell: Deathwatch, la sua nuova serie animata per un pubblico adulto basata sul popolare franchise di videogiochi Tom Clancy's Splinter Cell. Disponibile in streaming dal 14 ottobre, la serie si concentra su Sam Fisher, un uomo che nel mondo dello spionaggio è una leggenda e una figura misteriosa. Richiamato in azione, dovrà aiutare una nuova recluta, Zinnia McKenna, a svelare un complotto mondiale.

Neil Brown Jr. da SEAL Team e allo spin-off di Martin

Il veterano di SEAL Team Neil Brown Jr. ha ottenuto un ruolo ricorrente in The Varnell Hill Show, lo spin-off della sitcom di culto degli anni '90 Martin incentrato sul personaggio interpretato da Tommy Davidson, un comico stand-up diventato conduttore di un popolare talk show serale. La serie di BET+ si addentra nel caotico mondo della produzione, esplorando il percorso di Varnell per rimanere al passo coi tempi in un settore in continua evoluzione, nonché le dinamiche tra i diversi professionisti coinvolti nella realizzazione. Brown Jr. interpreterà Thad Metcalf, un uomo intelligente, eccessivamente preciso, socialmente impaccato e armato di oscuri riferimenti comici più che di fascino. Lui è un ex autore del Saturday Night Live con credenziali impeccabili e zero capacità relazionali.

Alex Jennings e Saffron Burrows in Tommy & Tuppence

Mentre le riprese di Tommy & Tuppence, miniserie di BritBox basata sui romanzi di Agatha Christie incentrati sull'omonima coppia di investigatori dilettanti, proseguono, si apprende di altre due aggiunte al cast: Alex Jennings (The Crown) e Saffron Burrows (YOU). Con Antonia Thomas e Josh Dylan nei due ruoli principali e Imelda Staunton (The Crown) in quello di zia Ada, un'ironica detective privata in pensione, il drama segue il duo di detective innamorarsi, lasciarsi e ricascarci mentre risolvono misteri avvincenti e divertenti lungo la strada. Faranno parte del cast anche Callie Cooke (F1), Nicholas Richardson (Wu-Tang: An American Saga), Charlie Condou (Doctor Who), Chizzy Akudolu (Criminal Record), Sebastian De Souza (The Great), Sean Pertwee (Gotham), Denise Black (Rivals) e Alice Krige (Carnival Row).

Dougray Scott sarà Hans Christian Andersen nel poliziesco Fairytale Detective

L'attore di Batwoman Dougray Scott interpreterà l'iconico scrittore e poeta danese Hans Christian Andersen in Fairytale Detective, un nuovo poliziesco creato dall'ideatore di Sherlock & Daughter Brendan Foley. La serie segue Andersen mentre risolve crimini nella Copenhagen degli anni '50 dell'Ottocento, circondato dai personaggi delle sue storie, i quali prendono vita per aiutarlo a fare giustizia. Mentre si dedica al suo insolito hobby, Andersen spera di convincere Jenny Lind, l'amore della sua vita, a sposarlo.

Ranma1/2 torna su Netflix: Data e trailer ufficiale della stagione 2

Lei è l'erede di un dojo che odia i ragazzi. Lui è un atleta di arti marziali che, a contatto con l'acqua fredda, si trasforma in una ragazza. Sono Akane e Ranma e stanno per tornare su Netflix con la seconda stagione di Ranma1/2, secondo anime tratto dal manga omonimo di Rumiko Takahashi, in streaming dal 4 ottobre ogni sabato con un nuovo episodio. Qui di seguito il trailer ufficiale.