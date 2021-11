Sequel del Sing del 2016, di cui conferma e anzi amplifica i pregi e la capacità di premere i pulsanti giusti al momento giusto, è stato il film di apertura del Torino Film Festival 2021. Sing 2 debutta nei cinema italiani il 23 dicembre. La recensione di Federico Gironi.

Si sa: va bene la ribalta dei talent show, ma poi bisogna iniziare a fare le cose sul serio. E fare sul serio, per i protagonisti di Sing 2, che poi sono praticamente quelli del primo film, è mirare in alto. In altissimo.

Buster il suo Moon Theatre l'ha salvato prima, e riempito poi (la scena iniziale del film di Garth Jennings è quella di un musical ispirato ad Alice nelle Meraviglie messo in scena proprio lì), ma non si è accontentato e continua a sognare. Sogna di sfondare davvero, ottenere una scrittura col re degli impresari Jimmy Crystal ed far esibire il suo gruppo sui palchi di Redshore City, mecca dello spettacolo dal vivo, una specie di Las Vegas rivista e corretta.

E se la scout d Crystal che assiste al loro show pensa che non siano bravi abbastanza, Buster non è di questo avviso: e per Redshore City parte lo stesso, rocambolescamente, finendo col promettere allo spietato impresario (raffigurato come un lupo bianco) l'impossibile: la presenza nel suo musical di fantascienza di una star lontana dai palchi da quindici lunghi anni, l'elusivissimo Clay Calloway.

Coi musical ho spesso dei problemi, ma ammetto che i musical di Sing 2, sia quello iniziale che quello che Buster e i suoi cercando di portare in scena a Redshore City (titolo: "Fuori dal mondo") sono abbastanza coinvolgenti. E ricchi, come tutto il film, di trovate visive davvero divertenti.

Trovate visive, gag e divertenti ricorrenze sono oramai però la base, l'entry level di ogni film d'animazione contemporaneo, specie di quelli targati Illumination: e nel caso di Sing 2 da sottolineare è tutto quello che riguarda Miss Crawly e i suoi occhi, e anche certe cose dell'irrefrenabile maiale Gunter (che è poi anche la mente creativa dietro il folle progetto di "Fuori dal mondo").

Al divertimento, si sa, vanno poi associati i buoni sentimenti, che in Sing (lo abbiamo imparato bene nel primo capitolo) non mancano ma anzi abbondano.

E in questo senso, Sing 2 spinge ancora di più sul pedale della bontà e dell'ottimismo. Sul superamento di ostacoli e timidezze per affermarsi e coronare dei sogni.

Ma stavolta c'è di più. Un messaggio ancora più esplicito: Buster e compagnia lottano contro chi dice loro "non siete all'altezza".

Il messaggio è chiaro, è quello di certi shampoo, è quello che è diventato la parola d'ordine di ogni progressimo di provenienza anglosassone, ovvero woke: "perché io valgo". Perché tutti, valiamo.

Se nella realtà gli eccessi legati a questo slogan han prodotto una serie di storture - perché la verità va detta, purtroppo: non tutti valgono davvero quel che pensano di valere, e non tutti valgono allo stesso modo quando si prendono in esame le competenze - in Sing 2 il discorso fila alla perfezione.

Un po' perché Buster e soci valgono davvero, un po' perché alla fine al pubblico di riferimento il messaggio così posto è anche giusto che arrivi. Ma anche perché, alla la precisione con cui Jennings è in grado di attirarsi le nostre simpatie, e la sua abilità nel premere i pulsanti giusti al momento giusto per assicurarsi il nostro coinvoltimento emotivo sono ulteriormente migliorate col tempo.

E quando Ash attacca "Where the streets have no name" o "I still haven't found what I'm looking for" (perché nella v.o. del film è Bono a doppiare Calloway), sono pronto a scommettere si emozioneranno anche i bambini, e non solo noialtri vegliardi che, quando uscì "The Joshua Tree" e consumammo il nastro fino a smagnetizzarlo, avevamo appena 13 anni.