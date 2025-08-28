Orphan: la recensione del dramma di un bambino e del Novecento ungherese di László Nemes

Presentato al Festival di Venezia, Orphan è il terzo film di uno degli autori più interessanti del cinema europeo di questi decenni, László Nemes, ossessionato a scavare in quella storia del Novecento che sembra sempre più rilevante ancora oggi. La recensione di Mauro Donzelli.

"Sono stato un bambino traumatizzato”. Una confessione detta con un sorriso, da László Nemes, e la serenità di chi ha elaborato col tempo un’infanzia complessa, negli anni ’80 di un’Ungheria ancora oltrecortina, ma che spiega l’urgenza da anni, concretizzatasi per problemi produttivi solo oggi, di raccontare la storia del padre bambino, e attraverso di lui momenti cruciali di quel Novecento europeo risvegliato nella sua eredità ancora drammatica e dolorosa dopo qualche anno di apparente torpore. Una storia personale capace di assumere la rilevanza universale di uno specchio della storia di un secolo sempre meno breve.

Quella di Orphan è la vicenda di un bambino cresciuto dalla madre, senza il padre. Lo vediamo letteralmente spuntare dal buio di una soggettiva estrema, mentre si aggira per una Budapest ancora in emergenza dopo la rivoluzione della fine del 1956, quando migliaia di persone tentarono di ribellarsi contro il regime comunista.

Nel 1957 girano ancora per strada pattuglie dell’esercito e il coprifuoco è ancora di fatto una realtà. Il piccolo Andor è cresciuto dalla madre, che lo intrattiene con racconti idealizzati del padre morto in un campo di concentramento alla fine della Seconda guerra mondiale. È il suo universo, il punto di riferimento anche spirituale a cui rivolgersi nei momenti di crisi e di quotidianità, mentre gioca con la figlia di una collega della madre fra le macerie di una città ancora segnata da un quindicennio di devastazione. Ogni tanto penetra nelle viscere della città per rivolgersi al padre, ad alta voce, come in una preghiera, in un paese che impone l’ateismo di stato, in cui la famiglia e i vicini praticano l’ebraismo con una certa attenzione, ancora traumatizzati dalla Shoah, i cui effetti hanno decimato famiglie e quartiere.

Orphan è un film di contrasti, fra il buio che accompagna quasi una metà della storia, sotterraneo o notturno, in cui Andor cresce in cerca di uno scopo e di un indirizzo, e la luce accecante delle giornate estive, fra giochi improvvisati e una città ancora vitale. Per Andor il padre rappresenta l’avventura, un mondo fantastico e colorato, eroico e senza macchia in cui rifugiarsi rispetto a un presente algido e senza sentimenti. A maggior ragione quando appare un uomo brutale, non ebreo, proveniente dalla campagna, che dice di essere il padre. Un’irruzione che il ragazzino non accetta, si ribella a un capovolgimento della figura di unico conforto rappresentata dal padre idealizzato. Ciuffi ribelli e piglio deciso, il giovane protagonista, Bojtorján Barabas, scelto nel consueto casting selvaggio fra migliaia, riesce a dare ulteriore corpo a una figura di giovane coraggioso archetipo del racconto d’avventura, supportato dal lavoro linguistico incredibile fatto dal nuovo arrivato, il “presunto padre”, il francese Grégory Gadebois, che ha per l’occasione imparato a recitare in ungherese.

Nemes ama gioca come di consueto, basti pensare ai due precedenti, Il figlio di Saul e Sunset, con i formati del cinema, con i colori e quella fisicità ormai in via di smarrimento della pellicola, con le sue sfumature. Come il The Brutalist di Corbet, senz’altro più originale, condivide una passione per il racconto del passato con un cinema che guarda a un’era pre-digitale. Un passato tutt’altro che estinto o assorbito dalla “modernità”, ma radice delle divisioni e delle incomprensioni dell’oggi.

Anche a partire da un bambino che si affaccia all’adolescenza, con il coraggio di un guerriero, come suggerisce il suo nome, Andor. Per lui niente spensierate messe in scena di guardie e ladri, le pistole sono vere e uccidono, e anche la ruota panoramica di un luna park non concede l'innocente brivido di un pericolo lontano dal concretizzarsi, ma lo pone di fronte alla scelta se diventare orfano due volte o imboccare una strada maestra che conduca all’accettazione delle proprie identità. Al plurale.