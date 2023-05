Un documentario con due attrici a interpretare due delle quattro figlie di una donna tunisina, arruolate per Daesch. Les filles d'Olfa è un oggetto particolare, un film diretto da Kaouther Ben Hania presentato a Cannes. La recensione di Mauro Donzelli.

Una famiglia divisa in due. Quattro sorelle, di cui le due più giovani, adolescenti, vivono ancora con la madre, mentre le altre due, le più grandi, sono diventate note come Les filles d’Olfa, dopo essere apparse nelle cronache per il loro arruolamento nell’ISIS in Libia, dove si trovano tutt’ora in carcere, e lo saranno ancora per molti anni. Quello di Kaouther Ben Hania (autrice un paio d'anni fa dell'intrigante L'uomo che vendette la sua pelle) è un documentario sulla radicalizzazione molto particolare. Infatti ha scelto di raccontare la frattura che ha diviso le scelte delle due coppie di sorelle attraverso la madre, Olfa, mettendo in scena una ricostruzione rievocativa, utilizzando le tre donne, ma anche delle attrici che le interpretano per i momenti più doloosi e per interpretare le sorelle lontane dalla loro casa in Tunisia.

Le ritroviamo spesso insieme, le ragazze e le attrici, in una preparazione per il fatidico film, mentre Olfa scherza di sentirsi “come Rose” che racconta la storia che poi sarà Titanic. Ma non c’è un blockbuster da mettere in scena, un’altra storia sulle due figlie finite sulla strada lastricata di morte tracciata dall’Esercito islamico in Libia. Les filles d’Olfa racconta il prima, racconta l’intimo e non la vicenda esplosa sulle cronache, racconta come sia stato possibile che una famiglia numerosa, al femminile, gioiosa e piena di vita, possa essere stata attraversata da uno scossone del genere. “Oscillarendo fra l’ombra e la luce”, come dice la regista, che rimane una presenza costante nel film sotto forma di voce fuori campo. È proprio la messa in scena particolare, per superare la loro assenza, fra ricordo e messa in scena, che spiazza lo spettatore e rischia di suonare una nota più falsa del dovuto.

In un susseguirsi di imbarazzo e sorrisi, solidarietà e dolore, il film conduce nel territorio più intimo di una vita domestica che negli anni ha vissuto il naturale sconvolgimento dato da quattro figlie adolescenti, ma in cui però i punti più estremi hanno portato due di loro a passare dall’anticonformismo sociale ribelle alla conversione spirituale più bugiarda e drammatica di questi anni, quella fondamentalista (anti)islamica dell’ISIS. Una parabola socialmente piuttosto comune in chi si è radicalizzato fra Europa e Nordafrica.

Se rimane la seduzione di un’intimità che si svela, della naturale speranza in un futuro del percorso all’avvio di quattro giovani donne, non sempre in armonia con le contraddizioni della madre, il film risulta meno efficace nella parte più ambiziosa del suo “progetto”, sempre visibile, di rappresentare in profondità, partendo da un microcosmo, i passi falsi e le incongruenze della società contemporanea.