Un insegnante d'arte in uno sperduto villaggio dell'Anatolia turca. Un'altra riflessione mirabile sulla condizione umana, sulla fragilità della nostra esistenza e l'implacable tempo che passa sullo sfondo di una natura eterna. La recensione di Mauro Donzelli.

Lo spiega bene il significato antico del suo nome, “luogo dove sorge il sole”, cioè l’oriente. L’Anatolia, già conosciuta in senso generale come Asia minore, costituisce la grande maggioranza del territorio della Turchia, e in un villaggio della sua parte più estrema e montana è ambientato About Dry Grasses, il nuovo film di un regista dallo stile personale come pochi nel cinema europeo contemporaneo: Nury Bilge Ceylan. Pluripremiato a Cannes, ha esplorato l’Anatolia più volte ritraendo con mirabile eleganza poetica una natura algida eppure magnifica, in rapporto complesso con i propri abitanti.

Dopo aver raccontato, ne L'albero dei frutti selvatici, il ritorno a casa di un aspirante insegnante originario di quei luoghi, dopo anni in città, in in About Dry Grasses, che in originale suona come Le foglie secche, mette al centro la vicenda di un professore d’arte in una scuola sperduta nella parte più remota dell’oriente turco. Uno dei tanti inviati in un vero confino per mantenere istituzioni primarie di quelle parti. Alcuni anni di contratto che sono imposti nei primi anni di carriera agli insegnanti - come ai militari o altri lavori con una ricaduta sociale importante - rischiando di spegnere sul nascere l’energia e l’idealismo giovanile.

Samet non è più così giovane, almeno i quattro anni trascorsi isolato fra il gelo e la neve l’hanno messo a dura prova. Aspetta fin dal primo giorno in cui ha messo piede lì di essere trasferito a Istanbul, la fiducia nel suo lavoro e in un futuro stesso è ai minimi termini. Lo incontriamo mentre cammina, andatura pesante e imbacuccato fra la neve che silenzia ogni cosa, mentre cammina fra la casa spartana che condivide con un collega e la piccola scuola. Ha un rapporto speciale con una sua allieva Sevim, ma anche questo si sfalda presto, mentre la sua vita prosegue con un pilota automatico scoraggiante. Il suo sguardo sembra sempre fuori fuoco, perso in un vuoto che si propaga fino all’orizzonte di una realtà da cui vuole fuggire. Fino a che incontra Nuray, giovane attivista politica del luogo, terra di violenza e scontri fra esercito e militanti curdi sempre pronta a esplodere, che per l’esplosione di una bomba ha subito l’amputazione di una gamba.

Ceylan al solito costruisce un universo implacabilmente legato al contenimento del tempo che passa. Qui Samet ha fretta di iniziare a vivere in pieno, quando il suo mestiere lo pone di fronte alla giovinezza sempre uguale dei suoi piccoli allievi, mentre lui già sente di perdere tempo. L'iniziale consapevolezza della valenza sociale del suo ruolo come insegnante lascia spazio all’insofferenza di un individualismo consapevole delle occasioni che perde, mese dopo mese, anno dopo anno. Anche se probabilmente la sua rischierebbe di essere solo la fuga da un’incapacità di conciliare le sue asperità caratteriali con chi gli sta intorno. About Dry Grasses ha la straordinaria capacità dei migliori lavori del regista turco di sintetizzare i dibattiti attuali del gigante fra Europa e Asia partendo da un minuscolo luogo periferico.

Uno sguardo austero che non scade mai nell’indifferenza o nel giudizio, un’indagine anche antropologica che non dimentica mai di indugiare sulla meraviglia dei paesaggi e dei suoi abitanti, con alcuni momenti dedicati alla passione per la fotografia di Ceylan, studi da ingegnere e capacità di costruire dialoghi feroci e serrati, con la precisione dello scienziato, facendoli poi respirare con momenti di riflessioni poetiche che lasciano sbalorditi e riempiono il cuore. Ancora una volta si prende il tempo per delineare la difficoltà dei rapporti fra esseri umani sempre in attesa di una svolta, appena arrivati o in partenza verso un altrove che rischia di rappresentare un alibi per non guardarsi dentro e intorno, per non ammettere di essere pedina attiva in una messa in scena che può mettersi finalmente in moto solo se si sceglie di diventarne parte attiva, rinnovando e abbandonando la propria zona di conforto e quindi di immobilismo. Il cambiamento passa per un confronto collettivo, in cerca di quel miraggio che sembra sempre essere oltre l’orizzonte.