Welcome to the Blumhouse su Amazon Prime Video: i trailer dei quattro film horror presto in streaming

Debutteranno in ottobre, in streaming su Amazon Prime Video, quattro nuovi film horror prodotti da Jason Blum e dalla sua società di produzione. Nel 2021 arriveranno poi altri quattro titoli, che completeranno il progetto chiamato Welcome to the Blumhouse.

Appassionati di cinema thriller e horror, per favore, un momento di attenzione.

Ottobre, mese che culmina con l'amatissimo Halloween, è da sempre mese propizio a interessanti novità nel settore, e quest'anno lo sarà ancora di più, grazie a una collaborazione tra Amazon Prime Video e Blumhouse, la società di produzione di Jason Blum che ha messo il suo marchio sui maggiori successi horror di questo inizio di Terzo Millennio.

Le due società hanno unito le forze per far vita a un progetto chiamato Welcome to the Blumhouse, che prevede la diffusione in streaming sulla piattaforma di Amazon di otto nuovi film prodotti da Blum e diretti da altrettanti nuovi ed eteogenei talenti del cinema mondiale.

Quattro di questi film saranno disponibili su Prime Video nel corso delle prime due settimane di ottobre; i secondi quattro arriveranno invece nei primi mesi del 2021, in date da confermare.

Dei quattro film del progetto Welcome to the Blumhouse - che sono Black Box e The Lie (che saranno disponibili dal 6 ottobre), e Evil Eye e Nocturne (disponibili invece dal 13 dello stesso mese) - vi presentiamo qui di seguito i trailer ufficiali.

Black Box

Diretto da Emmanuel Osei-Kuffour Jr., e interpretato da Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa e Troy James, Black Box racconta la storia di un padre che, dopo aver perso moglie e memoria in un incidente stradale, si sottopone a un doloroso trattamento sperimentale che lo spingerà a interrogarsi su chi sia veramente.





The Lie

Mireille Enos, Peter Sarsgaard e Joey King sono i protagonisti di questa storia in cui due genitori cadono in una complicata rete di bugie e inganni quando decidono di coprire il fatto che la loro figlia adolescente ha ucciso la sua migliore amica in un momento di ira. A dirigere The Lie c'è Veena Sud.





Evil Eye

Firmato a quattro mani da Elan e Rajeev Dassani, parla di una storia d'amore apparentemente perfetta che si tramuta in un incubo quando la madre della ragazza si convince che il fidanzato della figlia ha un oscuro legame col suo passato. Nel cast Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati e Bernard White.





Nocturne

Protagonista di Nocturne è una timida studentessa di musica di un'esclusiva accademia che inizia a mettere in ombra la sorella gemella, ben più sicura ed estroversa di lei, grazie al ritrovamento di un misterioso quaderno appartenuto a una compagna di corso deceduta. Diretto da Zu Quirke, è interpretato da Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon e Ivan Shaw.