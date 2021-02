Us Again è il nuovo corto animato Disney, abbinato a Raya e l'ultimo drago

News Cinema

Primo cortometraggio cinematografico Disney in cinque anni, sarà abbinato a Raya e l'ultimo drago a marzo, lì dove il film uscirà in sala: si vedrà comunque su Disney+ a giugno.

Us Again è il titolo del nuovo cortometraggio animato cinematografico dei Walt Disney Animation Studios: chi ama la tradizione della casa anche sotto forma di corti, dovrebbe senz'altro recuperare su Disney+ in streaming la serie Corto Circuito esclusiva per il servizio, se non altro per la spettacolarità di alcuni lavori: al cinema comunque i corti Disney mancavano da parecchio, precisamente dallo stilizzato Testa o cuore abbinato alla proiezione di Moana. È stato da poco rivelato che Us Again dell'animatore Zach Parrish, alla Disney da Rapunzel, accompagnerà Raya e l'ultimo drago, nuovo lungo del canone in arrivo il 5 marzo, purtroppo soltanto nei cinema dei territori in cui le sale sono aperte: da noi Raya sarà disponibile inizialmente solo in Accesso VIP su Disney+ e Us Again mancherà, per poi apparire anch'esso sul servizio intorno a giugno (quando verosimilmente lo stesso Raya uscirà dall'Accesso VIP e sarà disponibile per tutti gli abbonati). Più in basso vi mostriamo la prima immagine completa di Us Again diffusa dalla Disney.



Raya e l'ultimo Drago: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Us Again, di cosa parla il nuovo cortometraggio animato Disney

Us Again è un cortometraggio animato musicale dal sapore anni Sessanta, al ritmo di una colonna sonora funk e soul, costruito sulle coreografie di Keone & Mari e le musiche di Pinar Toprak. Ambientato in una città "pulsante di vita", vede una coppia avanti negli anni rivivere magicamente la propria passione, nel corso di una sola notte, quando la danza li libera dal peso degli anni e li trasporta indietro nel tempo. Us Again non comprende dialoghi parlati, come spesso accade nei cortometraggi animati d'autore.